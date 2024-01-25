Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый лучший муж

Выбор жизненного партнера – это важный этап, который может существенно повлиять на наше счастье и благополучие. В поисках идеального мужа многие обращают внимание на знак зодиака, и в этом контексте некоторые астрологические характеристики становятся ключевыми.

Лучший муж по знаку зодиака

Астрологи рассказали, какой знак зодиака олицетворяет самого лучшего мужчину – преданного, заботливого, хорошего любовника и идеального партнера на протяжении всей жизни.





12 место — Близнецы, какой муж по знаку зодиака

Это мужчина, который, казалось бы, всегда рядом, но в то же время может исчезнуть в тот момент, когда его поддержка особенно нужна. С этим могут сопутствовать некоторые трудности, такие как карточные долги, периодические запои и неожиданные внештатные ситуации. С муже Близнецом бывает сложно, но никогда не бывает скучно, в хорошем понятии этого слова.





11 место — Рыбы, какой муж по знаку зодиака

Муж-Рыбы часто следует своим желаниям, и важно удовлетворять их незамедлительно. В отношениях с ним ему часто нужна заботливая партнерша, похожая на "мамочку". С другой стороны, Рыбы проявляют высокую преданность своим женам, и попытки избавиться от них часто бывают безуспешны. Рыбы умеют окутать своей заботой так, что некоторым женщинам не хочется от этого уходить.





10 место — Стрелец, какой муж по знаку зодиака

Стрелец идеальный муж: романтичный, но практичный, мужественный, но нежный, прекрасный любовник и заботливый отец. Жить с ним легко и приятно, если, конечно, принять некоторые особенности и верить в общий комфорт. Правда, рано или поздно Стрелец может почувствовать, что ему стало невыносимо скучно и решит вступить в новый брак.





9 место — Скорпион, какой муж по знаку зодиака

Муж-тиран с двумя мнениями: своим и неправильным. Если жена придерживается "неправильного" мнения, он может отправить ее в благоустроенную Преисподнюю. В случае "правильного" мнения, он создаст личный рай. Лайфхак: не обязательно иметь действительно правильное мнение, главное — выражать его вдохновенно.





8 место — Рак, какой муж по знаку зодиака

Образцовый мужчина, симпатичный и харизматичный добряк, который отлично справляется с обязанностями мужа и отца. Он обожает свою жену, но может превратиться в скучного овоща, погружаясь в рутину дома. Не позволяйте раку скучать и он будет с вами навеки.





7 место — Овен, какой муж по знаку зодиака

Человек, склонный к скандалам, эгоистичный и грубоватый. Нежелательно доверять заботу о детях и котах Овну, поскольку они не умеют грызть замороженные пельмени. Тем не менее, Овен убежден, что у него самая лучшая жена, и готов гордиться этим фактом. Он преданный и любящий муж, заботлив и страстен одновременно.





6 место — Водолей, какой муж по знаку зодиака

Почетное центральное место достается Водолею, который приносит скромный доход, заботится о быте и может стать эталоном при наличии подходящей мотивации. Неприхотливость, легкий характер и чувство юмора делают его привлекательным и желаемым мужем.





5 место — Телец, какой муж по знаку зодиака

Преданный и заботливый супруг, полностью посвященный своему дому и семье, заботится о своей драгоценной супруге и любимых детишках. Он никогда не подведет и не изменит, всегда миролюбив и спокоен, если его не доводить до крайности. Он вносит свой вклад, принося всю зарплату, угощения и подарки. Полностью неприхотлив, не требует особого внимания и всегда доволен. Верный, терпеливый, добрый, иногда чрезмерно тоскливый и заботливый.





4 место — Весы, какой муж по знаку зодиака

Неважно, сколько лет он женат, — Весы все равно ежедневно проявляют свою любовь, даря алые розы и принося кофе в постель. Остаются верными до самой смерти. Они видят сквозь загадочную душу женщины, не требуя пояснений, и способны превратить жизнь в романтическую сказку. Однако учиться мыть посуду, кажется, им так и не удалось.





3 место — Козерог, какой муж по знаку зодиака

Почетное третье место занимает Козерог — мужчина, за которого стоит выходить замуж, если вам посчастливиться его встретить. Собой он остается до глубокой старости, избегая становления брюзгой и занудой. Единственный недостаток — он не стремится к браку.





2 место — Лев, какой муж по знаку зодиака

Муж в роли покровителя, истинный "папик", который выбирает свою супругу среди красавиц или тех, кто умеет убедить его в своей уникальности. Он заботится о своей половине, балует ее подарками и жаждет постоянного восхищения. Но для поддержания его вдохновения требуется непрерывное восхищение со стороны партнерши, в противном случае, как цветок без воды, его энтузиазм может истлеть.





1 место — Дева, какой муж по знаку зодиака

Умный, хорошо воспитанный и заботливый муж. Он прекрасно зарабатывает, готовит на высшем уровне, занимается бытом и остается верным партнером, лучшим другом и любовником. Это интеллигентный, высокообразованный и заботливый муж. Он успешно обеспечивает семью, отлично готовит, заботится о бытовых вопросах и остается преданным партнером, лучшим другом и страстным любовником.