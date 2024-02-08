Астрологи рассказали, как выбрать подарок по знаку Зодиака

Каждый подарок — отражение вкуса, фантазии, жизненного опыта, знак близости отношений, знания предпочтений, привычек и увлечений. Порой недостающей информации о человеке для выбора идеального подарка может помочь тысячелетний опыт астрологии и ее рекомендации.

Как выбрать подарок парню по знаку Зодиака

Рассказываем, что советуют астрологи в подборе подарка каждому знаку Зодиака.





Что подарить Овнам

Овны, представители огненного знака, излучают активность и любознательность. Подарок для Овна должен быть ярким, энергичным и соответствовать их натуре. Практичные и многофункциональные подарки, оформленные в огненных тонах, приветствуются. Платина, хром, сталь и железо являются благоприятными металлами, а красный и оранжевый — благоприятными цветами.





Что подарить Тельцам

Тельцы — земные натуры, ценящие устойчивость и материальные ценности. Они любят роскошные, долговечные вещи, которыми можно гордиться. Высокоценные предметы, такие как искусство, скульптуры или утонченные статуэтки, подчеркнут их стиль. Синий, розовый, зеленоватый, коричневый и желтый считаются благоприятными цветами, а медь, бронза и мельхиор — благоприятными металлами.





Что подарить Близнецам

Для Близнецов важна эстетика подарка. Элегантные предметы, такие как статуэтки, вазы ручной работы или коллекционные книги, которые приятно выставить напоказ, подходят им. Учитывая высокий интеллект Близнецов, коллекционные книги или предметы искусства могут стать отличными подарками.









Что подарить Ракам

Раки ценят уют и красоту своего дома. Практичные, но стильные предметы интерьера, такие как наборы бокалов или статуэтки, делают отличные подарки. Антикварные вещи и элементы ретро также могут привлечь их внимание. Золотистый, серебристый, лиловый и светло-зеленый считаются благоприятными цветами, а серебро — благоприятным металлом.





Что подарить Львам

Лев – неоспоримый лидер, но одновременно он обладает щедрой душой и ожидает аналогичного отношения к себе. Не экономьте на выборе подарка для представителей этого солнечного знака – они это по достоинству оценят. В глазах Льва ценен не столько сам подарок, сколько забота, которую вы вложили в его выбор. Подарите представителям этого знака изысканные вещи ручной работы, предпочтительно эксклюзивные, чтобы они могли гордо демонстрировать их своим друзьям. Льва порадует почти любой стильный и престижный предмет, особенно если это какая-то новинка. Главное – проявите внимание, и Лев оценит вашу заботу даже более чем стоимость подарка. Лев легко простит неудачный выбор, но пижонство и скупость не прощаются.





Что подарить Девам

Дева – строгая и решительная личность, но всегда открытая и заботливая. Они готовы поделиться своей заботой и создать уют вокруг. Девы обожают свой дом и стараются сделать его максимально уютным. В гостях у Дев всегда чисто и комфортно, а приготовление еды – их страсть. Многие Девы увлекаются кулинарией и сервировкой стола. Подарите им что-то, что украсит их кухню или столовую, например, изысканную фарфоровую посуду или набор стильных бокалов. Помогите Деве преодолеть хаос в ее жизни, подарив что-то, что поможет систематизировать окружающее. Это может быть стильная шкатулка, письменный набор с подставкой или набор для бара на подставке.





Что подарить Весам

Весы обладают тонким восприятием и творческим мышлением. Они относятся к элементу Воздуха, что придает им нежность и возвышенность. Весы имеют отличный вкус, увлекаются искусством и любят украшать свой дом. Подарите Весам изысканную статуэтку, декоративную тарелку или фарфоровую чашку с изображением известной картины. Также им понравятся ручные вазы и элегантные часы. Важно выбирать подарки, соответствующие стилю и интерьеру дома Весов. Их цветовая гамма предпочтительно нежная и пастельная: бежевый, лиловый, песочный и так далее.









Что подарить Скорпионам

Личности, рожденные под знаком Скорпиона, обладают разумностью и внимательностью. Они умны и спокойны, ценят силу и власть. Проявите при выборе подарка их лидерские качества: декоративный меч, статуэтка, символизирующая силу, например, образы Льва, Орла, или Медведя, могут прийтись по душе. Скорпионы близки к природе и предпочитают вещи из натуральных материалов, особенно ручной работы. Подарите им шкатулку из натурального дерева, часы из мрамора или фигуры, покрытые серебром или золотом. Важно, чтобы подарок выражал роскошь, но также излучал силу.





Что подарить Стрельцам

Стрельцы, рожденные под знаком Огня, излучают энергию и жизненную силу. И подарок должен соответствовать этой натуре, начиная с яркой и особенной упаковки. Подарок Стрельцу должен быть не только красивым, но и практичным. Представителям этого знака нравятся яркие и теплые цвета. Подарите им статуэтку, покрытую золотом, золоченый набор для бара, роскошную вазу ручной работы или что-то красивое для кабинета. Стрельцы ценят торжественную атмосферу, поэтому крупные подарки и упаковка придадут им дополнительных эмоций. Также они любят интеллектуальные подарки, например, эксклюзивную коллекционную книгу.





Что подарить Козерогам

Люди, рожденные под знаком Козерога, практичны и эстетичны. Выбирая подарок для Козерога, ориентируйтесь на их статус и предпочтения в практичных вещах. Красивый письменный набор, статуэтка ручной работы или изысканная ваза для кабинета – все это может прийтись по душе. Козероги целеустремленные, поэтому им нравятся подарки, которые могут быть полезны в их деловой сфере. Избегайте слишком ярких цветов и нестандартного дизайна, предпочтение отдается темным холодным оттенкам, соответствующим их сильной и спокойной энергетике.





Что подарить Водолеям

Стихия Водолея – Вода, и эти люди излучают творческую энергию. Они чувственны и страстны. Подарите Водолею вещь из области изобразительного искусства, например, бокал с репродукцией картины или предмет ручной работы из натуральных материалов. Водолеи также ценят интеллектуальные подарки, так что эксклюзивная коллекционная книга станет отличным выбором. Важно, чтобы подарок был эксклюзивным и нестандартным, отражая уникальность личности Водолея. Особенная упаковка будет также оценена.





Что подарить Рыбам

Рыбы – нежные и чувственные личности с развитой интуицией. Подарок для них должен быть утонченным и уникальным. Выберите что-то оригинальное, но изящное, например, вазу из муранского стекла, чашечку с репродукцией картины или красивый фужер. Идеальный подарок для Рыб должен обладать художественной ценностью и не намекать на вульгарность. Учитывайте их изысканный вкус, избегая ярких цветов и нестандартных дизайнов.