Йога дома: простые упражнения для расслабления и здоровья

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Недилько Ксения
Йога – это отличный способ снять стресс, улучшить самочувствие и поддержать тело в тонусе. Она не нуждается в специальном оборудовании или длинных тренировках, а заниматься можно даже дома. Если вы хотите начать, то несколько простых упражнений, которые помогут расслабиться и укрепить здоровье.
Как начать заниматься йогой дома
Регулярная практика приносит много пользы:
Снимает напряжение и стресс
Улучшает гибкость и баланс
Укрепляет мышцы и суставы
Способствует глубокому дыханию и релаксации
Помогает лучше спать и увеличивает энергию.
Поза ребенка (Баласана)
Помогает расслабить спину, плечи и растянуть позвоночник.
Как выполнить:
Сядьте на колени, вытяните руки вперед и уложите лоб на пол.
Дышите глубоко и оставайтесь в позе 30-60 секунд.
Кошка-корова (Марджариасана-Битасана)
Прекрасно подходит для расслабления спины и улучшения кровообращения.
Как выполнить:
Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами.
На вдохе выгните спину вниз, приподнимите голову (вне коровы).
На выдохе округлите спину, опустите голову вниз (вне кошки).
Повторяйте 8-10 раз.
Собака мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана)
Растягивает мышцы спины, ног и плеч, помогает снять усталость.
Как выполнить:
Встаньте на четвереньки, поднимите бедра вверх, выпрямите ноги.
Вес равномерно распределен между руками и ногами.
Держите позу 30-60 секунд, дышите спокойно.
Поза бабочки (Баддха Конасана)
Растягивает внутреннюю поверхность бедер и помогает расслабить тело.
Как выполнить:
Сядьте на пол, соедините стопы вместе и подтяните их поближе к телу.
Держите спину ровной, дышите спокойно.
Задержитесь в позе на 30-60 секунд.
Шавасана (вне полного расслабления)
Помогает полностью расслабиться и снять напряжение.
Как выполнить:
Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги немного расслаблены.
Закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании.
Полежите в этой позе 5-10 минут.
✔ Занимайтесь в комфортной одежде и на коврике
✔ Дышите глубоко и медленно
✔ Не перенапрягайтесь — йога должна доставлять удовольствие
✔ Практикуйте хотя бы 10-15 минут в день
Йога дома – это простой и эффективный способ расслабиться, улучшить гибкость и обрести гармонию. Начните с легких поз, слушайте свое тело и наслаждайтесь моментом!
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