Впечатляющие фото собак, которые стали "большими мальчиками"

Иногда из маленьких собачек вырастают "огромные парни", которые иногда становятся большими за своих хозяев. И при этом четвероногий друг все равно чувствует себя малым и иногда хочет на ручки.

Фото собак крупных пород. Фото: Скай Топ

Большие воспитанники привлекают внимание прохожих и вызывают восхищение, когда послушно идут рядом с хозяином и выполняют все его команды.

Прежде чем завести собаку крупной породы, нужно определить, какую цель вы преследуете. Гигантские любимцы приносят много радости семье. Это прекрасные компаньоны для совместных пробежек, походов и прогулок. Они добрые и верные. Больших собак легче научить разнообразным командам. Однако стоит учесть, что этим животным требуется гораздо больше пищи и пространства. В обычной квартире им будет тесновато. Также их необходимо чаще выгуливать. Поэтому крупные породы практически не подойдут для постоянно занятых людей.

Но в любом случае эти гиганты невероятные и привлекательные. Следующие фото это только подтверждают.

Напоминаем, что к итаянка по имени Вэнь Цзюньхун итаянка по имени Вэнь Цзюньхун поселила в своем доме почти 1500 различных животных. Эта история началась еще двадцать лет назад. Тогда женщина взяла домой бездомного щенка и дала ему кличку Венцзин. На тот момент Вэнь еще совсем не думала о том, что станет регулярно помогать уличным животным. Но уже сегодня в ее доме проживает 1300 собак, а также 100 котов и 4 лошади. Женщина рассказала, что каждый день она готовит примерно полтонны килограммов риса с мясом и овощами. необычных домашних любимцах. Сайт "Комментарии" также рассказывал о





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