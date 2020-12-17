Впечатляющие фото собак, которые стали "большими мальчиками"

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Кириєнко Анна
Иногда из маленьких собачек вырастают "огромные парни", которые иногда становятся большими за своих хозяев. И при этом четвероногий друг все равно чувствует себя малым и иногда хочет на ручки.
Фото собак крупных пород. Фото: Скай Топ
Большие воспитанники привлекают внимание прохожих и вызывают восхищение, когда послушно идут рядом с хозяином и выполняют все его команды.
Прежде чем завести собаку крупной породы, нужно определить, какую цель вы преследуете. Гигантские любимцы приносят много радости семье. Это прекрасные компаньоны для совместных пробежек, походов и прогулок. Они добрые и верные. Больших собак легче научить разнообразным командам. Однако стоит учесть, что этим животным требуется гораздо больше пищи и пространства. В обычной квартире им будет тесновато. Также их необходимо чаще выгуливать. Поэтому крупные породы практически не подойдут для постоянно занятых людей.
Но в любом случае эти гиганты невероятные и привлекательные. Следующие фото это только подтверждают.
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