Вечная классика: за права на изготовление кубика Рубика заплатят $ 50 млн

За период пандемии и карантинного режима увеличился спрос на домашние настольные игры и головоломки. Новая эпоха порождает интерес к, казалось бы, простым вещам. Таким образом мыслит и руководство одной из крупнейших игровых компаний США — Spin Master Corporation. Организация планирует купить права на создание и распространение игрушки, которая запутала многих — кубика Рубика. Об этом объявил Канадский телеканал CTV News.

Фото: Корреспондент

Кубик Рубика был создан еще в 1974 году талантливым венгерским архитектором Эрне Рубиком. Головоломка сразу покорила сердца многих людей и в 1980 году стала "Игрой года" в Германии.

Сам Эрне Рубик взволнован таким событием и доволен тем, что игра и дальше будет воспитывать будущие поколения.

Контракт с Рубиком должен закончиться 4 января 2021 года.

Как отмечает источник Cision, американская компания Spin Master значительно возросла и расширилась за 2020 год, когда люди начали проводить больше времени дома рядом с семьей.

Также рассказываем, какие увлечения и хобби избавляют от стресса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!