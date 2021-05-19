logo
Русский Українська

BTC/USD

40179.39

ETH/USD

2949.01

LTC/USD

265.93

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг хобби В сети опубликовали оптическую иллюзию, которая озадачила сотню пользователей (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети опубликовали оптическую иллюзию, которая озадачила сотню пользователей (Фото)

Фото с исчезающей девочкой заставило поломать голову многих интернет-пользователей

сегодня, 11:50
Автор:

Кириєнко Анна

Интернет-пользователь под ником MK24ever опубликовал на Reddit снимок девушки, которая будто бы исчезает. Это фото озадачило и заставило поломать голову сотню пользователей. На оптическую иллюзию обратило внимание издание Newsweek.

В сети опубликовали оптическую иллюзию, которая озадачила сотню пользователей (Фото)

Стало известно разгадку оптической иллюзии, которая озадачила людей. Фото: prikolist.club

На снимке девочка в розовом топе держит игрушку в руках. Сначала не понятно, где ее ноги. Визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии будто бы находятся под землей.

За короткое время фото собрало более 69 000 лайков и более одной тысячи комментариев, в которых люди просто умоляли объяснить, в чем фишка.

У пользователей было много предположений. Кто-то думал, что девочка сидит на дорожке с замаскированными ногами. Другие убеждали, что фото — подделка.

В сети опубликовали оптическую иллюзию, которая озадачила сотню пользователей (Фото) - фото 2

В конце MK24ever прокомментировал фото и объяснил, где спрятана загадка. На самом деле ребенок стоит у стены. Соответственно, снимок сделан с другой стороны. Ноги и нижняя часть туловища находятся за стеной, поэтому их не видно.

Напомним, что ранее оптическая иллюзия с "прыгающими" человечками подорвала Сеть. Ее создал пользователь Twitter, японец @jagarikin. Посмотреть картинку можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google удивила пользователей своим новым приложением, которое может обнаруживать кожные заболевания по камере. Кроме того, приложение может определять состояние кожи, волос или ногтей с фото. Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, программа использует искусственный интеллект. Пока приложение недоступно для населения. Однако к концу 2021 программу планируют запустить в тестовом режиме.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/n63pjg/my_daughter_wheres_the_rest_of_her_ohh_i_see_do/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ