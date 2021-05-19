В сети опубликовали оптическую иллюзию, которая озадачила сотню пользователей (Фото)

Интернет-пользователь под ником MK24ever опубликовал на Reddit снимок девушки, которая будто бы исчезает. Это фото озадачило и заставило поломать голову сотню пользователей. На оптическую иллюзию обратило внимание издание Newsweek.

Стало известно разгадку оптической иллюзии, которая озадачила людей. Фото: prikolist.club

На снимке девочка в розовом топе держит игрушку в руках. Сначала не понятно, где ее ноги. Визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии будто бы находятся под землей.

За короткое время фото собрало более 69 000 лайков и более одной тысячи комментариев, в которых люди просто умоляли объяснить, в чем фишка.

У пользователей было много предположений. Кто-то думал, что девочка сидит на дорожке с замаскированными ногами. Другие убеждали, что фото — подделка.





В конце MK24ever прокомментировал фото и объяснил, где спрятана загадка. На самом деле ребенок стоит у стены. Соответственно, снимок сделан с другой стороны. Ноги и нижняя часть туловища находятся за стеной, поэтому их не видно.

Напомним, что ранее оптическая иллюзия с "прыгающими" человечками подорвала Сеть. Ее создал пользователь Twitter, японец @jagarikin. Посмотреть картинку можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google удивила пользователей своим новым приложением, которое может обнаруживать кожные заболевания по камере. Кроме того, приложение может определять состояние кожи, волос или ногтей с фото. Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, программа использует искусственный интеллект. Пока приложение недоступно для населения. Однако к концу 2021 программу планируют запустить в тестовом режиме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!