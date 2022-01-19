В Ровенской области мужчина поймал гигантскую щуку (ФОТО)

Житель Ровенщины и сторонник рыболовства на реке Горынь подстерег замечательную добычу — вытащил из речного плеса водную хищницу. Щука весила 8 килограмм. О своем замечательном рыболовном трофее Василий Янищук рассказал друзьям из сообщества "Рыбалка на Ровенщине".

Щука весила 8 килограммов (фото из открытых источников)

Как отметил уже опытный рыбак, хищницу он выловил с помощью жерлицы. Весила речная жительница очень хорошо –8 килограмм.

Ровенчане активно отреагировали на это хорошее известие.

В частности, они написали, что хорошо, что Василий поймал такого речного крокодила, потому что он поел бы немало мирной невинной рыбы. Поэтому ровенчанин только за то, чтобы вылавливать таких хищниц, чем их меньше, тем лучше.

Другой пользователь отметил, что, рассчитывая на такой трофей, можно рискнуть и выйти на лед. Люди писали, что это хороший трофей, ради такого стоит потрудиться. Еще предположили, что в рыбе много икры и потом были бы щучки на осень. Еще один рыбак рассказал, что поймал на поплавок рыбу, которая называется солнечный окунь. Но она очень много ест, после себя ничего не оставляет.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мужчина поймал рыбу гигантских размеров . Житель Новой Зеландии Аарон Стенден поймал морского окуня, вес которого составил 82,2 килограмма. Юрушаючи ловят рыбу в заливе Хикс-Бей, не подозревая, что он вернется с большим уловом, который сделает его звездой сети. Рыбак рассказал, что это самый большой окунь, который ему удавалось когда-нибудь поймать и по размерам третий представитель своего вида, выловленный в заливе на северном острове Новой Зеландии за последние 15 лет.

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