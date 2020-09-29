kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10839.61

ETH/USD

359.89

LTC/USD

45.65

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг хобби Три главных причины начать вести дневник прямо сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Три главных причины начать вести дневник прямо сейчас

Дневник поможет тебе становиться лучше день за днем

29 сентября 2020, 14:42
Автор:

Павел Зинченко

В наше время вести дневники, а тем более бумажные, написанные ручкой, стало не модно. Тем не менее, вести дневник — это занятие не только увлекательное, но и полезное, способное указать тебе правильное направление в твоей жизни. Сегодня мы расскажем тебе, почему полезно вести дневник. Поможет нам в этом портал mport.

Три главных причины начать вести дневник прямо сейчас

Мотивирует брать лучшее от каждого дня

Осознание того, что все, что произойдет сегодня в конечном итоге будет записано, будет мотивировать тебя делать больше хороших или полезных вещей. Желание записать в историю свой жизни что-то хорошее — это отличный стимул.

Предоставляет доказательства твоего прогресса

Ты сможешь почуствовать новый прилив энергии, если, почувствовав упадок сил, запишешь все хорошее, что с тобой произошло. В дни испытаний мы часто забываем о достигнутых успехах. Дневник же помогает сохранять всю полноту картины, не только поражения, но и победы останутся в твоей памяти.

Заставляет учиться на своём опыте

Возвращение к написанному в дневнике похоже на перечитывание любимой книги. Ты замечаешь новые детали и видишь прошлое по-новому. Ты будешь перечитывать историю своей жизни. Просматривая свои старые записи, писательница Вирджиния Вулф отметила, что она часто при этом "находила особый смысл там, где раньше его не замечала".

Надеемся, ты уже помчался за красивой записной книжкой и связкой ручек. Также издание "Комментарии" расскажет, как просыпаться по первому сигналу будильника.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости