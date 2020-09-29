Три главных причины начать вести дневник прямо сейчас

В наше время вести дневники, а тем более бумажные, написанные ручкой, стало не модно. Тем не менее, вести дневник — это занятие не только увлекательное, но и полезное, способное указать тебе правильное направление в твоей жизни. Сегодня мы расскажем тебе, почему полезно вести дневник. Поможет нам в этом портал mport.

Мотивирует брать лучшее от каждого дня

Осознание того, что все, что произойдет сегодня в конечном итоге будет записано, будет мотивировать тебя делать больше хороших или полезных вещей. Желание записать в историю свой жизни что-то хорошее — это отличный стимул.

Предоставляет доказательства твоего прогресса

Ты сможешь почуствовать новый прилив энергии, если, почувствовав упадок сил, запишешь все хорошее, что с тобой произошло. В дни испытаний мы часто забываем о достигнутых успехах. Дневник же помогает сохранять всю полноту картины, не только поражения, но и победы останутся в твоей памяти.

Заставляет учиться на своём опыте

Возвращение к написанному в дневнике похоже на перечитывание любимой книги. Ты замечаешь новые детали и видишь прошлое по-новому. Ты будешь перечитывать историю своей жизни. Просматривая свои старые записи, писательница Вирджиния Вулф отметила, что она часто при этом "находила особый смысл там, где раньше его не замечала".

Надеемся, ты уже помчался за красивой записной книжкой и связкой ручек. Также издание "Комментарии" расскажет, как просыпаться по первому сигналу будильника.

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