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ТОП-12 мужских хобби: стартует новый опрос портала "Комментарии"

По итогам голосования будет сформирован рейтинг мужских увлечений

сегодня, 12:20
Автор:

Елизавета Черных

Портал "Комментарии" совместно с платформой "Ratings.comments.ua", которая сегодня является главным рейтинговым ресурсом онлайн, запускает новое голосование "ТОП-12 мужских хобби". Все желающие смогут отдать свой голос с 23 июня по 5 июля 2021 года. 

ТОП-12 мужских хобби: стартует новый опрос портала "Комментарии"

Опрос "ТОП-12 мужских хобби". Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

У каждого мужчины есть увлечения, которые делают его жизнь более интересной и насыщенной. В своем хобби мужчина может реализовать возможности, которые, по каким-то причинам, не может проявить на работе или дома. Любимое занятие помогает расширить круг знакомств, обзавестись близкими по духу людьми, получить новые знания и умения. Помимо этого, хобби — это еще и разгрузка для нервной системы, укрепление душевного равновесия и повышение самооценки.

Издание "Комментарии" предлагает определить наиболее популярные мужские хобби, которые делают жизнь яркой и разнообразной. 

За звание самого популярного увлечения среди мужчин будут соревноваться: кулинария, живопись и рисование, книги, авто-мото, охота, спорт, туризм, фото, коллекционирование, поделки и программирование. 

Отметим, что каждый желающий может отдать свой голос за одно мужское увлечение, причем анонимно — никто кроме вас не узнает, за что вы проголосовали (остальные будут видеть лишь общую статистику). 

Голосуйте, чтобы узнать, какое хобби является самым популярным среди мужчин! 

Отметим, что ранее читатели портала "Комментарии" определили самый популярный бренд спортивной одежды. Все желающие выбирали самый популярный спортивный бренд в Украине, которому удалось привлечь покупателей своим высоким качеством, постоянными инновациями и удачными рекламными кампаниями.  



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Источник: https://comments.ua/
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