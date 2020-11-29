Советы начинающему фотографу





Фото: ichip

Фотография – ремесло или творчество?

Фотография – одна из возможностей самовыражения человека, за ней скрывается настроение автора, его взгляд на те, или иные вещи. Приступая к работе, тщательно продумайте – какое настроение вы хотите подарить вашим работам, о чем они расскажут и что подчеркнут? Определяясь с жанром в фотографии, не бойтесь экспериментировать с разными ракурсами и точками съемки и обращайте внимание на мелочи – именно они делают ваши снимки неповторимыми.

Если вам больше нравится снимать пейзажи, используйте в своей работе штатив – работы будут отличаться большей глубиной резкости, яркостью и точностью передаваемых оттенков. Оставьте в кадре что-нибудь, за что цепляется взгляд: веточку на переднем плане, травинку или человека.



Не стоит забывать про линию горизонта – размещать ее посередине снимка – грубое нарушение. Мысленно поделите кадр на три горизонтальные равные части. Если вы делаете акцент на небе — оно должно занимать две трети снимка, если небо имеет минимальное значение (вы снимаете море, горы или архитектуру), то оставьте ему одну третью часть.



Если ваше пристрастие портрет, помните, что в этом жанре главное – глаза, именно они должны быть "ключевыми" и самыми четкими. Если вы снимаете портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди или талии — так вы избежите "эффекта коротких ног".



Снимайте в разное время суток. Игра с разной степенью освещения позволит скорее постигнуть тайны экспозиции и расширит горизонты для вашего творчества.

Учитесь на работах известных фотографов. Приобретите несколько профильных журналов и попробуйте повторить снимки, которые больше всего понравились. Не бойтесь кого-то копировать – это как в кулинарии – невозможно приготовить два совершенно одинаковых блюда.

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