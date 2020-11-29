Советы начинающему фотографу

Язык
Coinspot 29.11.2020
BTC/USD
18105.17
ETH/USD
554.15
LTC/USD
78.04
НБУ 29.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: ichip
Фотография – ремесло или творчество?
Фотография – одна из возможностей самовыражения человека, за ней скрывается настроение автора, его взгляд на те, или иные вещи. Приступая к работе, тщательно продумайте – какое настроение вы хотите подарить вашим работам, о чем они расскажут и что подчеркнут? Определяясь с жанром в фотографии, не бойтесь экспериментировать с разными ракурсами и точками съемки и обращайте внимание на мелочи – именно они делают ваши снимки неповторимыми.
Если вам больше
нравится снимать пейзажи, используйте в своей работе штатив – работы будут
отличаться большей глубиной резкости,
яркостью и точностью передаваемых оттенков. Оставьте в кадре что-нибудь, за что
цепляется взгляд: веточку на переднем плане, травинку или человека.
Не стоит
забывать про линию горизонта – размещать ее посередине снимка – грубое
нарушение. Мысленно поделите кадр на три горизонтальные равные части. Если вы
делаете акцент на небе — оно должно занимать две трети снимка, если небо имеет
минимальное значение (вы снимаете море, горы или архитектуру), то оставьте ему
одну третью часть.
Если ваше
пристрастие портрет, помните, что в этом жанре главное – глаза, именно они
должны быть "ключевыми" и самыми четкими. Если вы снимаете портрет в полный
рост, держите камеру на уровне груди или талии — так вы избежите "эффекта
коротких ног".
Снимайте в разное время суток. Игра с разной степенью освещения позволит скорее постигнуть тайны экспозиции и расширит горизонты для вашего творчества.
Учитесь на работах известных фотографов. Приобретите несколько профильных журналов и попробуйте повторить снимки, которые больше всего понравились. Не бойтесь кого-то копировать – это как в кулинарии – невозможно приготовить два совершенно одинаковых блюда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости