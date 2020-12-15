Семь самых необычных домашних животных

Во многих домах мы можем увидеть кошку или собаку, ведь эти пушистые друзья всегда могут скрасить одиночество и создать уют. У некоторых можно наблюдать большой аквариум или же яркого попугая в клетке, в этом нет ничего необычного. Однако, существуют питомцы, заметив которых в чужом доме, можно впасть в шоковое состояние. Именно о таких необычных зверушках мы и хотим рассказать.



Тарантул





Наверное, каждому знаком случай, когда в углу комнаты вы замечали маленького паучка, который одним своим видом доставлял дискомфорт. А теперь представьте, что у вас дома живёт огромный, мохнатый и ядовитый паук. Для этого питомца нужны особые условия, ведь изначально тарантулы обитали в засушливых районах. Питаются пауки насекомыми, а держать их лучше в террариуме, ведь вы же не хотите проснуться ночью от того, что по вам кто-то ползает.

Мини-пиг





Крошечные милые свинки, которые появились на свет путем скрещивания разных пород. В отличие от домашних свиней, эти малыши послушные и умные, легко поддаются дрессировке и не издают запахов. Однако, для этих животных требуется особая диета, ведь они склонны к ожирению. Если вы хотите приобрести мини-пига, то опасайтесь мошенников, под видом карликовых свиней могут продавать обычных поросят.

Флоридский синий рак





С этим животным вы не выйдете на прогулку, да и к командам приучить его не удастся, зато однозначно получится удивить гостей. Большой синий рак яркого цвета станет настоящим сапфиром в вашем доме. Для этого питомца придётся потратиться на большой аквариум, ведь эти раки требуют немалого пространства, и возможность спрятаться.

Скунс





Удивлены? А вот в США эти животные довольно популярны и их часто содержат дома. Вопреки мифам, скунсы очень верные и умные, при должном уходе и воспитании никакой вони в вашем доме не будет. Не забывайте регулярно вычесывать животное и подстригать ему ногти – для скунсов это самое главное.

Обезьяна





Содержать обезьяну в домашних условиях довольно непросто. Эти животные свободолюбивые, поэтому не признают в человеке хозяина. Держать питомцев лучше в клетке, а выпускать за её пределы только под строгим присмотром, ведь из-за протестующего характера приматы могут натворить беды. Как многим известно, обезьяны обожают бананы и прочие фрукты.

Муравьед





Популярными эти животные в качестве домашних стали, возможно, благодаря художнику Сальвадору Дали, который прогуливался с муравьедом на поводке по городским улицам. Спокойные, чистоплотные и неприхотливые к еде, муравьеды пользуются спросом в США. Возможно, в скором времени их популярность доберётся и до нас.

Енот-полоскун





Еще один питомец, стремительно набирающий популярность. Еноты хитрые и конфликтные, активные и любопытные, с ними точно не заскучаете. Являются всеядными, поэтому не станут брезговать едой. Помимо всего, очень устойчивы к различным инфекциям и очень редко болеют.

Все эти животные изначально дикие, поэтому комфортнее им было бы в природной для них среде. Выбор лучше сделать в пользу домашних питомцев, которые не обойдутся без вашей заботы. А вы как думаете?

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