Престижные профессии будущего

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Седлецкая Татьяна
Прогресс не стоит на месте, а новые технологии возникают
чуть ли не каждый день. Разумеется, что для развития и адаптации всех новшеств
потребуются отменные специалисты, о которых до сих пор никто даже не слышал.
Профессии. Фото: proforientator.ru
Инженер
– дизайнер человеческого тела
Ни для кого не секрет, что благодаря успехам генной
инженерии в ближайшие десятилетия средняя продолжительность жизни будет увеличена
до сотни лет, а 3D
печать обеспечит всех желающих новыми органами и тканями. Для того чтобы усовершенствованное тело выглядело эстетично, потребуются специалисты с особыми
познаниями в генной инженерии и дизайне — они будут помогать людям при
моделировании и создании идеального тела.
Специалист
по экономному использованию энергии
Уже в обозримом будущем человечество столкнется с
истощением запасов энергии, а потом и полным исчезновением ее традиционных
источников. Уже сейчас ведутся работы по поиску альтернативных источников
энергии, а вскоре потребуются изобретатели новых способов выработки
электроэнергии, оптимизаторы ее производства и специалисты по ее эффективному
использованию, хранению и экономии.
Инженер
по восстановлению природы
На сегодняшний день количество природных ресурсов уже
доведено человечеством до истощения. Дальнейшее использование и вовсе грозит
природными катастрофами. Поэтому уже сегодня остро стоит вопрос о возмещении
ущерба, нанесенным природе нашим нахождением на этой планете. В скором времени
во многих странах будут востребованы специалисты, способные восстановить
первозданный облик целых территорий. В их задачу будет входить возрождение
естественных экосистем, воссоздание и расселение исчезнувших видов животных, и
возвращение к жизни источников природных ресурсов.
Аналитик
данных в интернете вещей
Прогнозисты обещают нам, что к 2025 году все человеческое
имущество будет иметь встроенные технологии, с помощью которых все вещи будут
связываться одной цепью. Такие цепи называются "интернет вещей", а его
разработки ведутся еще с конца прошлого века. Уже в самом ближайшем будущем
появятся умные дома, автомобили и гаджеты, которые благодаря множеству
высокотехнологичных процессов будут работать сообща, и во многом облегчат нам
жизнь. Разумеется, что в данной области потребуется множество различных
специалистов. Одной из самых престижных профессий станет аналитик, который
будет придумывать новые комбинации цепей предметов и разрабатывать связи между
ними.
Ранее "Комментарии" писали о 10 самых грязных повседневных вещей.
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