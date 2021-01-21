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Престижные профессии будущего

Какие профессии будут самыми престижными и востребованными уже через 10 лет

сегодня, 12:00
Автор:

Седлецкая Татьяна

Прогресс не стоит на месте, а новые технологии возникают чуть ли не каждый день. Разумеется, что для развития и адаптации всех новшеств потребуются отменные специалисты, о которых до сих пор никто даже не слышал.

Престижные профессии будущего

Профессии. Фото: proforientator.ru

Инженер – дизайнер человеческого тела

Ни для кого не секрет, что благодаря успехам генной инженерии в ближайшие десятилетия средняя продолжительность жизни будет увеличена до сотни лет, а 3D печать обеспечит всех желающих новыми органами и тканями. Для того чтобы усовершенствованное тело выглядело эстетично, потребуются специалисты с особыми познаниями в генной инженерии и дизайне — они будут помогать людям при моделировании и создании идеального тела.

Специалист по экономному использованию энергии

Уже в обозримом будущем человечество столкнется с истощением запасов энергии, а потом и полным исчезновением ее традиционных источников. Уже сейчас ведутся работы по поиску альтернативных источников энергии, а вскоре потребуются изобретатели новых способов выработки электроэнергии, оптимизаторы ее производства и специалисты по ее эффективному использованию, хранению и экономии.

Инженер по восстановлению природы

На сегодняшний день количество природных ресурсов уже доведено человечеством до истощения. Дальнейшее использование и вовсе грозит природными катастрофами. Поэтому уже сегодня остро стоит вопрос о возмещении ущерба, нанесенным природе нашим нахождением на этой планете. В скором времени во многих странах будут востребованы специалисты, способные восстановить первозданный облик целых территорий. В их задачу будет входить возрождение естественных экосистем, воссоздание и расселение исчезнувших видов животных, и возвращение к жизни источников природных ресурсов.

Аналитик данных в интернете вещей

Прогнозисты обещают нам, что к 2025 году все человеческое имущество будет иметь встроенные технологии, с помощью которых все вещи будут связываться одной цепью. Такие цепи называются "интернет вещей", а его разработки ведутся еще с конца прошлого века. Уже в самом ближайшем будущем появятся умные дома, автомобили и гаджеты, которые благодаря множеству высокотехнологичных процессов будут работать сообща, и во многом облегчат нам жизнь. Разумеется, что в данной области потребуется множество различных специалистов. Одной из самых престижных профессий станет аналитик, который будет придумывать новые комбинации цепей предметов и разрабатывать связи между ними.

Ранее "Комментарии" писали о 10 самых грязных повседневных вещей.


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Источник: https://www.parents.com/
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