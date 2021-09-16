logo
Русский Українська

BTC/USD

47910.61

ETH/USD

3581.44

LTC/USD

187.54

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг хобби Почему регулярная физическая активность нужна каждому: 4 веские причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему регулярная физическая активность нужна каждому: 4 веские причины

Почему полезно регулярно внести активный образ жизни

сегодня, 02:15
Автор:

Ольга Чародий

Медики давно отмечают, что заниматься спортом и вести активную жизнь очень важно. И это не только для здоровья и красоты. Ни для кого не секрет, что физическая активность является ключевой для поддержания здоровья и одним из лучших профилактических мероприятий против неинфекционных заболеваний. Поэтому в Минздраве решили напомнить, почему не стоит игнорировать занятия спортом.

Почему регулярная физическая активность нужна каждому: 4 веские причины

Спорт - фото из открытых источников

Почему полезно регулярно внести активный образ жизни:

Польза для тела. Умеренные, но постоянные занятия спортом позволяют снизить высокое артериальное давление, контролировать вес, а также снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и тому подобное;

Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает координацию движения, равновесие и повышает общий тонус организма;

Снижаются риски развития депрессии и ухудшения умственных способностей, удаляется наступление деменции и улучшается общее самочувствие.

Спорт помогает лучше планировать свой день, выделяя в нем время и для приятного времяпрепровождения.

Конечно, физические нагрузки отличаются для людей всех возрастов, состояния здоровья и уровня физической подготовки. Специалисты советуют приучать детей делать зарядку с детства, а взрослым не лишним является постепенное увеличение физических нагрузок.

Лучше в занятиях спортом еще и то, что не стоит заставлять себя делать то, что не нравится. Есть много разных видов активности, которые могут приносить удовольствие и пользу именно вам, к примеру, регулярные прогулки, поездки на велосипеде, танцы, йога или скандинавская ходьба.

Напомним, женщины хотят безупречно выглядеть, иметь подтянутую стройную фигуру и здоровый внешний вид. Каким спортом заняться девушке, чтобы улучшить внешний вид и не навредить здоровью?




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1945530255610070
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ