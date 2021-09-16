Почему регулярная физическая активность нужна каждому: 4 веские причины

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Ольга Чародий
Медики давно отмечают, что заниматься спортом и вести
активную жизнь очень важно. И это не только для здоровья и красоты. Ни для кого
не секрет, что физическая активность является ключевой для поддержания здоровья
и одним из лучших профилактических мероприятий против неинфекционных
заболеваний. Поэтому в Минздраве решили напомнить, почему не стоит игнорировать
занятия спортом.
Спорт - фото из открытых источников
Почему полезно регулярно внести активный образ жизни:
Польза для тела. Умеренные, но постоянные занятия спортом
позволяют снизить высокое артериальное давление, контролировать вес, а также
снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и тому
подобное;
Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает
координацию движения, равновесие и повышает общий тонус организма;
Снижаются риски развития депрессии и ухудшения умственных
способностей, удаляется наступление деменции и улучшается общее самочувствие.
Спорт помогает лучше планировать свой день, выделяя в нем
время и для приятного времяпрепровождения.
Конечно, физические нагрузки отличаются для людей всех
возрастов, состояния здоровья и уровня физической подготовки. Специалисты
советуют приучать детей делать зарядку с детства, а взрослым не лишним является
постепенное увеличение физических нагрузок.
Лучше в занятиях спортом еще и то, что не стоит заставлять себя делать то, что не нравится. Есть много разных видов активности, которые могут приносить удовольствие и пользу именно вам, к примеру, регулярные прогулки, поездки на велосипеде, танцы, йога или скандинавская ходьба.
Напомним, женщины хотят безупречно выглядеть, иметь подтянутую стройную фигуру и здоровый внешний вид. Каким спортом заняться девушке, чтобы улучшить внешний вид и не навредить здоровью?
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