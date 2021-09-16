Почему регулярная физическая активность нужна каждому: 4 веские причины

Медики давно отмечают, что заниматься спортом и вести активную жизнь очень важно. И это не только для здоровья и красоты. Ни для кого не секрет, что физическая активность является ключевой для поддержания здоровья и одним из лучших профилактических мероприятий против неинфекционных заболеваний. Поэтому в Минздраве решили напомнить, почему не стоит игнорировать занятия спортом.

Спорт - фото из открытых источников

Почему полезно регулярно внести активный образ жизни:

Польза для тела. Умеренные, но постоянные занятия спортом позволяют снизить высокое артериальное давление, контролировать вес, а также снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и тому подобное;

Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает координацию движения, равновесие и повышает общий тонус организма;

Снижаются риски развития депрессии и ухудшения умственных способностей, удаляется наступление деменции и улучшается общее самочувствие.

Спорт помогает лучше планировать свой день, выделяя в нем время и для приятного времяпрепровождения.

Конечно, физические нагрузки отличаются для людей всех возрастов, состояния здоровья и уровня физической подготовки. Специалисты советуют приучать детей делать зарядку с детства, а взрослым не лишним является постепенное увеличение физических нагрузок.

Лучше в занятиях спортом еще и то, что не стоит заставлять себя делать то, что не нравится. Есть много разных видов активности, которые могут приносить удовольствие и пользу именно вам, к примеру, регулярные прогулки, поездки на велосипеде, танцы, йога или скандинавская ходьба.

Напомним, женщины хотят безупречно выглядеть, иметь подтянутую стройную фигуру и здоровый внешний вид. Каким спортом заняться девушке, чтобы улучшить внешний вид и не навредить здоровью?

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