Не нашкодьте саду: які 6 рослин можна обрізати у вересні, а які краще не чіпати

Вересень підходить для легкого обрізання деяких рослин, але проводити масштабну стрижку всього саду не варто. Неправильне осіннє обрізування може спровокувати появу нових пагонів, які не встигнуть зміцніти до морозів.

Обрізка рослин. Фото: ШІ

Ожина. Після завершення плодоношення в ожини можна видалити старі пагони другого року. Їх зрізають біля землі, не залишаючи пеньків. При цьому молоді зелені пагони, які плодоноситимуть наступного сезону, чіпати не слід.

Півонії. У вересні можна прибрати з півоній засохлі стебла, залишки квітів і відмерле листя. Старі порожнисті стебла рекомендується зрізати низько та під кутом, щоб усередині не накопичувалася вода.

Розмарин та інші трави. Восени допустима легка обрізка розмарину, лаванди, орегано та чебрецю. Йдеться не про сильне вкорочування, а про видалення сухих і побурілих частин, зів'ялих суцвіть і надання кущам акуратної форми.

Тис. Тисові кущі і живоплоти добре переносять вересневу стрижку. Щоб отримати рівну верхню лінію, садівники можуть натягнути між встановленими у землі кілочками шпагат і використовувати його як орієнтир при обрізанні.

Нив'яник та флокси. Після закінчення цвітіння нив'яник можна вкоротити вщент, видаливши старі стебла і рослинне сміття. Флокси у вересні також можна обрізати: видалення верхньої третини стебел покращує циркуляцію повітря та знижує ризик грибкових захворювань.

Які рослини краще не чіпати

Весняноквітучі види у вересні краще не обрізати, оскільки разом з пагонами можна видалити майбутні квіткові бруньки. Не варто також зрізати рослини з декоративними насіннєвими головками, які є кормом для птахів узимку.

Троянди та плодові дерева. З осіннім обрізанням цих рослин краще не поспішати. Сильне вкорочування яблунь, вишень та груш може стимулювати появу нових пагонів, які не встигнуть підготуватися до холодів. Для масштабного обрізання таких дерев краще дочекатися періоду спокою.

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