Названа самая популярная видеоигра среди украинцев

Компании NielsenIQ и Wargaming представили результаты первого в истории исследования игроков в видеоигры в Украине. Согласно ему, самой популярной игрой стала World of Tanks, а самыми популярными жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter.

Большинство опрошенных играет на смартфонах и ПК. Средний возраст украинского геймера – 31 год, а основными причинами увлечения видеоиграми стали желание расслабится, "убить время" и отключиться от реальности. Во время пандемии большинство украинских игроков стали играть чаще, при этом их траты на видеоигры практически не изменились.





Самые популярные игры





По результатам исследования, самой популярной игрой в Украине является World of Tanks – 16% респондентов играют в нее чаще других игр, а 26% опрошенных минимум один раз сыграли в игру за последний месяц.





В первую пятерку самых популярных игр также входят FIFA20/FIFA21 (9% респондентов играют чаще всего и 17% – минимум раз в месяц), Minecraft (8% и 19%), Grand Theft Auto V (7% и 12%) и Counter-Strike: Global Offensive (6% и 14%). Десятку самых популярных игр замыкает World of Warcraft.





Самой известной игрой также стала World of Tanks – шутер знают 81% украинских игроков. На втором месте Minecraft с 69% аудитории, а на третьем – Dota 2 с 68%. В первую пятерку в том числе вошли FIFA 20/FIFA21 и World of Warcraft, на десятом месте оказалась League of Legends.





Во что играют и на что тратят





Самыми популярными жанрами видеоигр в Украине стали Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter и Simulation. Чаще всего в игры этих жанров играют 12%, 11%, 10% и 10% игроков соответственно. Время от времени украинцы в основном играют в игры жанров Shooter (38%), Simulation (32%), Action (31%) и Adventure (31%).





Самыми популярными жанрами видеоигр, на которые респонденты тратят деньги, являются Vehicle Shooter (8%) и Sport (7%). Средние траты в месяц на игры этих жанров составляют 242 гривны и 342 гривны соответственно. Больше всего украинские игроки тратят на игры в жанрах Fighting и RPG – 433 гривны и 617 гривен в месяц соответственно.





Смартфон и компьютер vs. PlayStation и Xbox





Примечательно, что 44% украинцев чаще всего играют на мобильных устройствах, а 40% – на ПК. При этом игровую консоль в качестве основной платформы используют только 15%. 73% игроков используют смартфон или планшет для игры время от времени,





ПК и консоли – 68% и 28% соответственно. PlayStation 5 планируют приобрести 29% респондентов, Xbox Series X/S – 7%, а обе платформы – 10%. А вот 55% игроков вовсе не планируют покупать консоли нового поколения.





Коронавирус и видеоигры





Пандемия коронавируса повлияла на привычки игроков Украины – 56% респондентов стали играть чаще в видеоигры, а реже – всего 4%. При этом у 46% игроков, платящих за игры, траты во время пандемии не поменялись, 31% стали платить больше, а 13% – меньше.





Что касается времени, которое респонденты тратят на игры, то 1-3 часа за игрой в будни проводят 54%, а на выходных – 43%. В неделю игроки в среднем играют 4 раза, играя почти 4 часа в выходные.





Сколько тратят на игры





В Free 2 Play-игры 72% украинских игроков играют чаще всего и 88% – время от времени. В платные игры с платной подпиской – 9% и 24% соответственно, а в платные игры (разовая покупка) – 18% и 40% соответственно.





От 250 до 500 гривен в месяц на игры тратит 41% респондентов, еще 30% – до 250 гривен в месяц. 29% игроков тратит больше 500 гривен в месяц.





