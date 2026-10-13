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Могут ли хищные растения съесть человека: ученые раскрыли удивительную правду

Гигантские растения с жуткими ловушками давно пугают людей, но их реальные возможности гораздо интереснее выдумок из фильмов ужасов

13 октября 2026, 10:02
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Сергій Кречмаровський

Хищные растения кажутся героями фантастических фильмов: они привлекают добычу, увлекают ее в ловушки и переваривают. Некоторые виды действительно имеют поразительные размеры и необычные механизмы охоты. Но могут ли они представлять опасность для человека и существует ли растение, способное его съесть?

Могут ли хищные растения съесть человека: ученые раскрыли удивительную правду

Русская: Венерина мухоловка - хищное растение, способное захватывать и переваривать насекомых. Фото: MonikaP / Pixabay

Как растения охотятся на животных

Большинство хищных растений живет в местах, где почва бедна питательными веществами. Чтобы получать нужные элементы, они научились ловить насекомых и других маленьких животных. Для этого используют разные ловушки: одни закрываются после прикосновения, другие удерживают добычу липкой поверхностью, а некоторые имеют глубокие кувшиновидные листья, из которых жертве трудно выбраться.

После захвата добычи растение выделяет пищеварительные вещества, помогающие расщеплять ее ткани. Полученные питательные элементы компенсируют недостаток определенных веществ в среде.

Может ли хищное растение проглотить человека

Несмотря на жуткую репутацию, хищные растения не способны охотиться на людей так, как это показывают в кино. Их ловушки приспособлены к меньшей добыче, а механизмы захвата и пищеварения имеют естественные ограничения. Даже большие непентесы, которые могут поймать мелких позвоночных, не представляют угрозы для человека как потенциальной пищи.

Итак, истории о растениях-людоедах остаются фантазией. Однако настоящие хищные растения не менее удивительны: они демонстрируют, как живые организмы приспосабливаются к сложным условиям и находят необычные способы получения питательных веществ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что нужно сделать осенью, чтобы забыть о сорняках надолго



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Источник: https://www.popsci.com/science/carnivorous-plants-eat-humans/
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