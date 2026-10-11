Бур'яни повертаються щовесни? Ось що потрібно зробити восени, щоб забути про них надовго

Бур'яни щовесни знову захоплюють грядки, доріжки та клумби? Щоб навесні витрачати менше часу на прополювання, варто подбати про це ще восени. Саме зараз можна видалити молоді рослини, не дати насінню розсіятися та підготувати ґрунт до наступного сезону.

Восени важливо видаляти бур'яни та не допускати дозрівання насіння. Фото: MAKY_OREL / Pixabay

Багаторічні бур'яни восени накопичують поживні речовини в коренях, готуючись до зими. Водночас молоді рослини простіше видалити вручну, поки вони не встигли розростися. Регулярне прополювання восени допоможе зменшити кількість бур'янів, які перезимують на ділянці.

Шість способів зменшити кількість бур'янів

Не допускайте дозрівання насіння. Зрізайте насіннєві головки бур'янів до того, як вони розсіються. Якщо насіння вже дозріло, не кладіть такі рослини до звичайного компосту.

Виривайте молоді сходи. Восени можуть проростати бур'яни, здатні перезимувати. Видаляйте їх разом із корінням, намагаючись зайвий раз не перевертати ґрунт.

Посійте сидерати. Озиме жито, овес або конюшина створюють рослинний покрив і конкурують із бур'янами за світло, воду та поживні речовини. Вибирайте культури відповідно до строків сівби та умов вашої ділянки.

Замульчуйте відкриту землю. Розкладіть шар подрібненого листя, компосту або деревної мульчі завтовшки приблизно 5-7 см. Мульча обмежує доступ світла до насіння бур'янів, а також допомагає зберігати вологу.

Приберіть грядки. Видаліть бур'яни та рослинні залишки, огляньте клумби й город. Це допоможе помітити проблемні ділянки та спланувати догляд навесні.

Не перекопуйте землю без потреби. Глибоке оброблення може підняти насіння бур'янів ближче до поверхні, де воно отримає умови для проростання.

Ці поради варто пристосовувати до погоди та регіону: сидерати висівайте, поки ґрунт ще достатньо теплий, а мульчуйте землю після видалення бур'янів. Повністю позбутися їх за одну осінь навряд чи вдасться, але регулярний догляд допоможе помітно скоротити їхню кількість.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що посадити й посіяти в жовтні, щоб навесні отримати ранній урожай