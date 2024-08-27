15 хобби мужчин, которые считаются не привлекательными среди женщин

Ресурс Date Psychology ("Психология свиданий") провел опрос среди женщин, в котором они должны выбрать "привлекательные" или "не привлекательные" хобби мужчин. Оказалось, что наименее привлекательными для женщин стали увлечения мужчин маносферой, гемблингом и порнографией.



Хобби мужчин, которые не нравятся женщинам. Фото из открытых источников

Опрос проводился среди англоязычной среды, поэтому некоторые увлечения имеют культурные особенности и отличия. 814 участникам эксперимента было предложено 74 хобби мужчин. Женщины должны были выбрать, является ли для них это мужское хобби "привлекательным" или "не привлекательным".

Согласно опросу Date Psychology, наиболее не привлекательным мужским хобби стала маносфера – лишь 3,1% женщин назвали это увлечение привлекательным. Маносфера – это сеть сайтов, блогов и онлайн-форумов, объединяющая мужчин, пропагандирующих маскулинность, мизогинию и противодействие феминизму.

Вторым наименее популярным мужским хобби женщины считают гэмблинг или азартные игры – 6,4% отнесли это мужское увлечение к привлекательным. Тройку лидеров среди самых не привлекательных хобби замыкает порнография – 10,8% опрошенных женщин назвали это увлечение привлекательным.

15 хобби мужчин, считающихся наименее привлекательными для женщин:

— Маносфера – 3,1%

— Гемблинг – 6,4%

— Порнография – 10,8%

— Онлайн-споры – 12,3%

— Коллекционирование фигурок Funko – 12,3%

— Употребление марихуаны – 15,9%

— Посещение клубов – 20%

— Курение – 22,3%

— Криптовалюта — 23,1%

— Уход с помощью косметики – 24,4%

— Аниме – 27,4%

— Карточные игры – 28,5%

— Употребление алкоголя – 29%

— Дискутирование – 30,5%

— Косплей – 32,1%

— Чтение комиксов – 33,6%

В процентах указано значение, сколько женщин назвали эти хобби привлекательными.

Наиболее привлекательным для женщин мужским увлечением стало чтение, следующими в списке идут изучение иностранных языков, игра на гитаре и кулинария. Каждое из этих хобби получило более 95% одобрения женщин.

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