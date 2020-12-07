5 способов порадовать вашу семью и друзей во время праздников

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Займитесь чем-то из списка дел вашего друга

Независимо от того, насколько мы загружены в предпраздничный период, все мы знаем, что есть тот, кто чувствует себя немного более измотанным. Поэтому облегчите нагрузку ваших знакомых, купите и привезите необходимый набор продуктов для праздничного стола для вашей пожилой тети; или предложите соседке с маленькими детками доставить ее поздравительные открытки в почтовое отделение по дороге на работу.

Волшебство для ваших соседей

Станьте Дедом морозом или Снегурочкой для ваших соседей или друзей. Наряжайтесь в костюм и, прихватив с собой пакеты сладостей, отправляйтесь на миссию, чтобы добавить немного праздничного настроения в вашем районе. Поместите подарок на пороге и звоните в колокольчик, но затем не забудьте быстро улизнуть, чтобы сохранить тайну.

Акты доброты

Ищите способы распространить радость и привлеките к этому ваших детей. Вместе всей семьей выполните незапланированное действие, которое несет в себе добро: испеките печенье для друзей сына, нарисуйте картину для пожилого соседа, напишите письмо для солдат на фронт. Старшие дети могут придумать творческие способы, чтобы собрать деньги и пожертвовать их на благотворительные цели.

Привлеките старших детей распространять магию и новогоднее волшебство для младших членов семьи и друзей

Возможно, старшие уже знают правду о Санте, но вместо того, чтобы позволить этому стать препятствием, скажите детям, что теперь они стали членами секретного клуба тех, кто это знает. Помогая создать волшебство для детей младшего возраста, ваши старшие дети наполняться истинным духом праздника.

Также обязательно создайте новую традицию

Это может быть посещение новогодней ярмарки в центре города, выбор темы для семейного праздничного мероприятия, украшение дома, или ежегодный праздничный кино-марафон с горячим шоколадом и печеньем. Сохранение этих традиций будет напоминать детям то сказочное ожидание Нового года, когда они были маленькими, наполнять их волшебными воспоминаниями.

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