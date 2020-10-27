5 секретов идеальных выходных

Язык
BTC/USD
13417.77
ETH/USD
403.51
LTC/USD
57.86
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Седлецкая Татьяна
Фото: 891fm.co.il
Рассмотрите
возможность заселения в отель
Даже если вы остаетесь в своем городе, смена обстановки может
оказаться именно тем, что вам нужно, чтобы почувствовать себя в совершенно
новом месте. Кроме того, простыни в отеле (а также секс) обычно более роскошны,
чем дома.
… или
создайте условия для отдыха дома
Если вы решите остаться дома, возьмите самое уютное
одеяло, какое только сможете найти, зажгите ароматические свечи и почитайте
хорошую книгу.
Откажитесь
от телефона
Представьте, что вы улетели на острова без подключения к
Интернету, поэтому переключите телефон в режим полета на эти выходные. Помните,
что Instagram никуда не денется, когда вы включите телефон в понедельник утром.
Проводите
время на улице
Сезонная депрессия – не шутки, поэтому выход на улицу особенно
важен в это время года. Совершите пешую прогулку по району своего города,
который вы не исследовали раньше, или отправляйтесь в любимый парк дышать
лесным свежим воздухом.
Не
отказывайтесь от завтрака
Теперь вам необходимо выспаться и побаловать себя безумно
вкусным завтраком, который сделает ваш отдых похожим на отпуск. Итак, полежите
в постели, пока не проголодаетесь, а затем закажите в ближайшем кафе вкусный
завтрак в виде блинов или сырников. Или даже лучше — убедите кого-нибудь
принести вам завтрак в постель!
Купите
себе подарок
Ведь какой отдых без сувенира? Вы это заслужили!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости