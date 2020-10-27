5 секретов идеальных выходных

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Рассмотрите возможность заселения в отель

Даже если вы остаетесь в своем городе, смена обстановки может оказаться именно тем, что вам нужно, чтобы почувствовать себя в совершенно новом месте. Кроме того, простыни в отеле (а также секс) обычно более роскошны, чем дома.

… или создайте условия для отдыха дома

Если вы решите остаться дома, возьмите самое уютное одеяло, какое только сможете найти, зажгите ароматические свечи и почитайте хорошую книгу.

Откажитесь от телефона

Представьте, что вы улетели на острова без подключения к Интернету, поэтому переключите телефон в режим полета на эти выходные. Помните, что Instagram никуда не денется, когда вы включите телефон в понедельник утром.

Проводите время на улице

Сезонная депрессия – не шутки, поэтому выход на улицу особенно важен в это время года. Совершите пешую прогулку по району своего города, который вы не исследовали раньше, или отправляйтесь в любимый парк дышать лесным свежим воздухом.

Не отказывайтесь от завтрака

Теперь вам необходимо выспаться и побаловать себя безумно вкусным завтраком, который сделает ваш отдых похожим на отпуск. Итак, полежите в постели, пока не проголодаетесь, а затем закажите в ближайшем кафе вкусный завтрак в виде блинов или сырников. Или даже лучше — убедите кого-нибудь принести вам завтрак в постель!

Купите себе подарок

Ведь какой отдых без сувенира? Вы это заслужили!

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