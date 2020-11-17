6 полезных трав, которые можно вырастить на подоконнике

Зеленые травы — источник полезных микроэлементов, поэтому важно их употреблять как можно чаще. Чтобы растения всегда были под рукой и приносили не только пользу, но и удовольствие, их можно выращивать в домашних условиях прямо на подоконнике.

Фото: yaskravaklumba

Поэтому, какие травы и как можно выращивать на балконе, читайте ниже.

1) Мята

Мята — одна из самых приятных и душистых трав. Она успокаивает и освежает, а также способствует оттоку желчи.

Выращивать мяту нужно в рыхлой увлажненной почве. Семена высаживаются на глубину 0,5 см. Мяту нужно часто поливать и предоставлять доступ к свету.

2) Базилик



Базилик — прекрасное дополнение к любому блюду. Особенно он раскрывает вкусы салатов. Но кроме аромата и вкуса, базилик стимулирует аппетит и улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта.

Базилик надо разместить в теплом месте с достаточным количеством солнечного света. В пасмурные дни растению нужно предоставить дополнительный свет в виде яркой лампы.

3) Петрушка

Петрушка богата витаминами групп А, С, В, а также калием. Семена петрушки следует замочить в воде перед тем, как высаживать в горшок. В емкости, где будет петрушка, желательно сделать отверстие для вывода лишней влаги. Рассаде будет комфортно расти в темноте. А вот когда зелень подрастет, ее можно переместить на подоконник.

4) Мелисса

Мелисса обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Она добавляет духмяности чаю. Мало кто знает, но мелиссу также накладывают на укусы насекомых, чтобы уменьшить зуд.

Мелисса — неприхотливое растение. Она не требует дополнительного освещения. Поливать ее достаточно через каждые 3-4 дня.

5) Тимьян

Это и универсальная приправа, и основа отваров для полоскания. Чтобы вырастить тимьян, нужно приложить усилия. Семена высаживают осенью. Растение надо поместить в насыщенную органикой почву. Держать растение стоит исключительно в солнечном месте.

6) Орегано

В этой зелени содержатся бета-каротин, витамины группы В и главные микроэлементы. Для нормального роста растения, нужно выбрать самое солнечное окно. Поливать почву нужно раз в 3-4 дня. Когда растение немного подрастет количество поливов можно увеличить до раза в 2 дня.

Стоит отметить, что зелень, выращенная собственными руками, не только полезна. Процесс роста растений приносит радость и удовольствие, за этим интересно наблюдать.

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