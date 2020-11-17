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5 изобретений, которые очень скоро устареют

С развитием технологий многие любимые нами девайсы постепенно уходят со сцены, уступая место более продвинутым новинкам. Причиной являются уже известные на данный момент разработки, которые откроют нам более привлекательные возможности.

сегодня, 14:25
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 изобретений, которые очень скоро устареют

Фото: kompkimi

Материальные носители информации

СD, DVD, Blu-ray и карты памяти – все они на пути к вымиранию. Вспомните, когда вы последний раз покупали СD? Диски вскоре заменят потоковые сервисы, по типу Spotify и  Netflix. Уже сейчас зрители могут покупать фильмы, сидя на диване у себя дома, и устанавливать их на свою мультимедийную систему. Многие компании убирают со своих устройств слоты карты памяти, и только вопрос времени, когда их постигнет судьба забытой нами дискеты.

Городской телефон

На данный момент мобильные телефоны сильно потеснили городские – все больше и больше людей разрывают контракты по обслуживанию городских линий телефонии. Национальный центр по предоставлению статистических данных о здоровье населения США говорит о том, что в 2013 году более 41% населения страны уже не использовало городской телефон, а это около 100 млн. человек.

Бумага

Печатные средства массовой информации, такие как журналы, газеты и книги, все еще востребованы, но и они уже давно доступны на веб-сайтах, электронных книгах или в электронных подписках. Тем временем электронные документы, такие как формат PDF, очень просто использовать в нашей повседневной жизни.

Эфирное вещание

Традиционное эфирное вещание скоро уйдет в прошлое благодаря быстро разрастающемуся цифровому миру. Такие приложения, как Spotify, предлагают любителям музыки альтернативу радиовещанию, а платная подписка позволяет избежать рекламы. Телевидение в традиционном смысле тоже постепенно теряет свою популярность – все больше телевизионных станций по стране делают выбор в пользу цифрового вещания, а это значит, что аналоговое телевидение скоро полностью исчезнет.

Провода и зарядные устройства

Провода и зарядные устройства также на пути к полному исчезновению. Такие технологии, как Bluetooth и Near Field Communication, предлагают беспроводные решения, являющиеся альтернативой запутанным проводам, которые, к тому же, постоянно нужно куда-то прятать. Век беспроводных технологий уже принес нам беспроводные зарядки, которые позволяют зарядить ваше устройство, просто положив его на поверхность. И эти технологии продолжают расти – в итоге нам придется попрощаться с разного рода проводами.


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