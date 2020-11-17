5 изобретений, которые очень скоро устареют

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Материальные носители информации

СD, DVD, Blu-ray и карты памяти – все они на пути к вымиранию. Вспомните, когда вы последний раз покупали СD? Диски вскоре заменят потоковые сервисы, по типу Spotify и Netflix. Уже сейчас зрители могут покупать фильмы, сидя на диване у себя дома, и устанавливать их на свою мультимедийную систему. Многие компании убирают со своих устройств слоты карты памяти, и только вопрос времени, когда их постигнет судьба забытой нами дискеты.

Городской телефон

На данный момент мобильные телефоны сильно потеснили городские – все больше и больше людей разрывают контракты по обслуживанию городских линий телефонии. Национальный центр по предоставлению статистических данных о здоровье населения США говорит о том, что в 2013 году более 41% населения страны уже не использовало городской телефон, а это около 100 млн. человек.

Бумага

Печатные средства массовой информации, такие как журналы, газеты и книги, все еще востребованы, но и они уже давно доступны на веб-сайтах, электронных книгах или в электронных подписках. Тем временем электронные документы, такие как формат PDF, очень просто использовать в нашей повседневной жизни.

Эфирное вещание

Традиционное эфирное вещание скоро уйдет в прошлое благодаря быстро разрастающемуся цифровому миру. Такие приложения, как Spotify, предлагают любителям музыки альтернативу радиовещанию, а платная подписка позволяет избежать рекламы. Телевидение в традиционном смысле тоже постепенно теряет свою популярность – все больше телевизионных станций по стране делают выбор в пользу цифрового вещания, а это значит, что аналоговое телевидение скоро полностью исчезнет.

Провода и зарядные устройства

Провода и зарядные устройства также на пути к полному исчезновению. Такие технологии, как Bluetooth и Near Field Communication, предлагают беспроводные решения, являющиеся альтернативой запутанным проводам, которые, к тому же, постоянно нужно куда-то прятать. Век беспроводных технологий уже принес нам беспроводные зарядки, которые позволяют зарядить ваше устройство, просто положив его на поверхность. И эти технологии продолжают расти – в итоге нам придется попрощаться с разного рода проводами.

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