5 изобретений, которые очень скоро устареют

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Седлецкая Татьяна
Фото: kompkimi
Материальные носители
информации
СD,
DVD, Blu-ray и
карты памяти – все они на пути к вымиранию. Вспомните, когда вы последний раз
покупали СD? Диски вскоре заменят потоковые сервисы, по типу Spotify и Netflix. Уже сейчас зрители могут покупать
фильмы, сидя на диване у себя дома, и устанавливать их на свою мультимедийную
систему. Многие компании убирают со своих устройств слоты карты памяти, и
только вопрос времени, когда их постигнет судьба забытой нами дискеты.
Городской телефон
На данный момент мобильные телефоны сильно потеснили городские – все больше
и больше людей разрывают контракты по обслуживанию городских линий телефонии.
Национальный центр по предоставлению статистических данных о здоровье населения
США говорит о том, что в 2013 году более 41% населения страны уже не
использовало городской телефон, а это около 100 млн. человек.
Бумага
Печатные средства массовой информации, такие как журналы, газеты и книги,
все еще востребованы, но и они уже давно доступны на веб-сайтах, электронных
книгах или в электронных подписках. Тем временем электронные документы, такие
как формат PDF, очень просто использовать в нашей повседневной жизни.
Эфирное вещание
Традиционное эфирное вещание скоро уйдет в прошлое благодаря быстро
разрастающемуся цифровому миру. Такие приложения, как Spotify,
предлагают любителям музыки альтернативу радиовещанию, а платная подписка
позволяет избежать рекламы. Телевидение в традиционном смысле тоже постепенно
теряет свою популярность – все больше телевизионных станций по стране делают
выбор в пользу цифрового вещания, а это значит, что аналоговое телевидение
скоро полностью исчезнет.
Провода и зарядные устройства
Провода и зарядные устройства также на пути к полному исчезновению. Такие
технологии, как Bluetooth и Near Field Communication, предлагают беспроводные
решения, являющиеся альтернативой запутанным проводам, которые, к тому же, постоянно
нужно куда-то прятать. Век беспроводных технологий уже принес нам беспроводные
зарядки, которые позволяют зарядить ваше устройство, просто положив его на
поверхность. И эти технологии продолжают расти – в итоге нам придется
попрощаться с разного рода проводами.
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