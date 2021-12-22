logo

BTC/USD

48237.47

ETH/USD

3939.40

LTC/USD

153.70

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг хобби Какие хобби помогают поддерживать мозг в тонусе
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие хобби помогают поддерживать мозг в тонусе

Эксперты поделились списком полезных хобби, с помощью которых можно поддерживать свой мозг в тонусе

22 декабря 2021, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

С возрастом наши когнитивные способности могут ухудшаться, поэтому, чтобы избежать проблем с памятью или вниманием, нужно поддерживать свой мозг в тонусе. А в этом помогут следующие хобби:

Какие хобби помогают поддерживать мозг в тонусе

Как поддерживать мозг в тонусе (фото из открытых источников)

Занятия музыкой

Научиться играть на скрипке или фортепиано — настоящий вызов для человека, особенно, если он далек от музыки. Но американские исследователи утверждают, что полученный результат полностью окупает все сложности в процессе обучения. Как оказалось, занятия музыкой могут улучшать внимание и рабочую память.

Изучаем языки

Если у вас нет желания заниматься музыкой, тогда попробуйте погрузиться в мир иностранных языков. Это вам точно пригодиться в жизни. Более того, изучение любого языка развивает интеллект, замедляет старение мозга и улучшает память. При этом совсем не важно, какой язык вы выбираете — главное, чтобы занятия были систематическими и приносили удовольствие

Йога

Занятия йогой и другие специальные практики помогают преодолевать усталость и эффективно справляться со стрессами. Подобный досуг улучшает внимание, развивает способность сосредоточиваться, творческие способности, память. Достаточно будет заниматься йогой даже один раз в неделю. К такому выводу пришли ученые университета Иллинойса.

Напомним, Каждый день мы ищем себе оправдания, лишь бы не заниматься спортом, поэтому откладываем тренировки на следующий "понедельник". Но, чтобы изменить свою жизнь уже сейчас, нужно правильно себя мотивировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие хобби развивают интеллект и могут изменить жизнь в лучшую сторону.

Читайте также, что ученые определили хобби, которое приносит счастье.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2021-12-02-hobbi-kotorye-pomogajut-derzhat-mozg-vtonuse/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!