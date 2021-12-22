Какие хобби помогают поддерживать мозг в тонусе

С возрастом наши когнитивные способности могут ухудшаться, поэтому, чтобы избежать проблем с памятью или вниманием, нужно поддерживать свой мозг в тонусе. А в этом помогут следующие хобби:

Как поддерживать мозг в тонусе (фото из открытых источников)

Занятия музыкой

Научиться играть на скрипке или фортепиано — настоящий вызов для человека, особенно, если он далек от музыки. Но американские исследователи утверждают, что полученный результат полностью окупает все сложности в процессе обучения. Как оказалось, занятия музыкой могут улучшать внимание и рабочую память.

Изучаем языки

Если у вас нет желания заниматься музыкой, тогда попробуйте погрузиться в мир иностранных языков. Это вам точно пригодиться в жизни. Более того, изучение любого языка развивает интеллект, замедляет старение мозга и улучшает память. При этом совсем не важно, какой язык вы выбираете — главное, чтобы занятия были систематическими и приносили удовольствие

Йога

Занятия йогой и другие специальные практики помогают преодолевать усталость и эффективно справляться со стрессами. Подобный досуг улучшает внимание, развивает способность сосредоточиваться, творческие способности, память. Достаточно будет заниматься йогой даже один раз в неделю. К такому выводу пришли ученые университета Иллинойса.

Напомним, Каждый день мы ищем себе оправдания, лишь бы не заниматься спортом, поэтому откладываем тренировки на следующий "понедельник". Но, чтобы изменить свою жизнь уже сейчас, нужно правильно себя мотивировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие хобби развивают интеллект и могут изменить жизнь в лучшую сторону.

Читайте также, что ученые определили хобби, которое приносит счастье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!