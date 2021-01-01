Как провести 1 января, чтобы он запомнился надолго

Как правило, сценарий первого дня года у всех одинаковый — проснулись, перекусили, разгребли весь кавардак в квартире после ночных гуляний. А дальше... сели напротив телевизора для просмотра новогодних передач. А ведь 1января можно провести с большей пользой и удовольствием. Портал "Комментарии" предлагает несколько вариантов, как сделать первое января не сонным днем, а ярким и запоминающимся.

Например, можно сходить в кинотеатр. Людей там будет немного, а на дневные сеансы цена несколько ниже. Сейчас идет много премьер на любой вкус — комедии, экшны, семейные и мультфильмы. Ознакомиться с новинками в кинотеатрах можно тут.

Организуйте семейную прогулку по родному городу. В течение года мы постоянно куда-то торопимся и порой даже не помним, как выглядит любимый город, какие инсталляции появились в эти праздники, и где продают самый вкусный кофе навынос. А какие чудесные фотографии могут получиться в тот момент, когда большая часть населения еще отходит после ночного празднования!

А если погода или состояние здоровья не позволяют покинуть стен жилища, можно провести его в кругу друзей за разными играми. Почему бы не поиграть, например, в "мафию" или в "шарады", "кто я". В интернете можно найти массу вариантов игр на любой вкус. Также можно посмотреть какой-нибудь добрый фильм. Как показывает практика, большой компанией смотреть киноленты куда увлекательнее.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинские звезды эстрады исполнили всемирно известную колядку. Народные артисты Украины объединились, чтобы поздравить жителей нашего государства с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

Кроме того, портал сделал подборку лучших мемов 2020 года.

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