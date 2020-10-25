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Эксперт развеял популярный миф о грибах

Эксперт дал важные советы грибникам

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Бытует мнение о том, что грибы впитывают в себя все токсины из атмосферы и почвы. Это не совсем так, рассказал автор книги "Азбука грибника" Сергей Пантюк в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт развеял популярный миф о грибах

"Это полная чушь. Они могут как впитывать, так и не впитывать", — сказал эксперт.

Пантюк отметил, что есть несколько мест, где грибы лучше не собирать: возле дороги (как минимум полкилометра), рядом с промышленными предприятиями, в Чернобыльской зоне.

По словам эксперта, чтобы не отравиться, помните о таком простом правиле: не бери гриб, которого не знаешь.

В свою очередь, специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко сообщила, что в этом году отравились грибами около 70 человек. И это небольшое число. Как пояснила эксперт, выдалось засушливое лето.

"Сейчас сезон замечательный, пошли дожди, почва влажная, очень много грибов. В течение этого месяца было около 20 отравлений. Летальных исходов пока нет", — рассказала Усенко.

Она добавила, что врачи и любители грибов должны быть в состоянии боевой готовности.

Отметим, что Усенко не рекомендует употреблять грибы маленьким детям, беременным женщинам и старикам. Так, у детей несформированная пищеварительная система, из-за чего они не справятся с теми нерастворимыми белками, которые содержатся в грибах. У беременных и кормящих — это сложный период, а у людей пожилого возраста – хуже начинает работать пищеварительная система.

Ранее мы написали топ пять правил, о которых должен знать каждый грибник.


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