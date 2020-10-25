Эксперт развеял популярный миф о грибах

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Таисия Ерохина
Бытует мнение о
том, что грибы впитывают в себя все токсины из атмосферы и почвы. Это не совсем
так, рассказал
автор книги "Азбука грибника" Сергей Пантюк в эфире телеканала
"Украина 24".
Пантюк отметил,
что есть несколько мест, где грибы лучше не собирать: возле дороги (как минимум
полкилометра), рядом с промышленными предприятиями, в Чернобыльской зоне.
По словам
эксперта, чтобы не отравиться, помните о таком простом правиле: не бери гриб,
которого не знаешь.
В свою очередь,
специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко
сообщила, что в этом году отравились грибами около 70 человек. И это небольшое
число. Как пояснила эксперт, выдалось засушливое лето.
Она добавила, что
врачи и любители грибов должны быть в состоянии боевой готовности.
Отметим, что Усенко
не рекомендует употреблять грибы маленьким детям, беременным женщинам и
старикам. Так, у детей несформированная пищеварительная система, из-за чего они
не справятся с теми нерастворимыми белками, которые содержатся в грибах. У
беременных и кормящих — это сложный период, а у людей пожилого возраста – хуже
начинает работать пищеварительная система.
Ранее мы написали
топ пять правил, о которых должен
знать каждый грибник.
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