До 40 тыс. евро: 10 фото самых дорогих кошек - кроме безумной цены, они еще и невероятно милые

Кошки с давних времен были домашними любимцами и на сегодняшний день существует множество пород, от дворовых котят к благородным королевских котов. Вашему вниманию топ самых дорогих пород мира.



Русская голубая





Кошка с голубой короткой шерстью, которая приятно бликует на свету. Милые и послушные, но иногда могут демонстрировать свой характер. Эта порода берет начало от кошек древних славян и стала популярной полтора века назад, когда котята были вывезены за пределы России. По легенде, эти животные приносят в дом благополучие, а стоят котята от 400 до 2000 $.

Серенгети





Образовалась скрещиванием ориентальной и бенгальской кошек в конце прошлого столетия. Большие уши, длинные ноги и пятнистый окрас отличают эту породу от других. Вес может достигать 12 кг. Эти коты умные, мирные и очень любят играть. Приобрести их можно за 600-2000 условных единиц.

Эльф





Эти бесшерстные кошки с изогнутыми вперед ушами и действительно напоминают сказочных существ. Порода достаточно молодая, она была выведена в 2006 году от канадского сфинкса и американского керла. Коты дружеские и преданные, а цена за них стартует от 2000 $.

Тойгер





Большие по размеру коты, которые своей внешностью напоминают тигров, были выведены для сохранения тигров в природе. Коты знамениты своим характером и темпераментом, легко поддаются обучению. Вес взрослых мини-тигров достигает 10 кг, а цена от 500 до 3000 $.

Американский керл





Родом из Калифорнии, коты с загнутыми назад ушами, напоминающие маленькие рожки. Интересным фактом является то, что котята рождаются с прямыми ушами, а закручиваются они уже потом. Невероятно преданные и игривые, добрые и умные кошки легко адаптируются в любых условиях. Отдать за представителей породы придется от 1000 до 3000 $.

Бенгальская кошка





Особенностью этой породы, выведенной в США, является густая шерсть с окраской, как у леопарда. На удивление, коты добрые и нежные и не могут долго протянуть без хозяина. Эта порода любит воду. Умные и игривые животные часто залезают на плечи хозяина и быстро приспосабливаются к новым условиям. Стоимость 1000-4000 условных единиц.

Сафари





Выведены в 70-х годах для изучения лейкемии, эти коты сочетают в себе дикую внешность и домашний характер. Масса достигает 11 кг. Говорят, что среди всех гибридов Сафари является самым добрым. Кроме преданности и доброты этой породе присущ высокий интеллект.

Као-мани





Порода, имеющая длинную родословную, когда-то радовала представителей королевских семей древнего Сиама. Им свойственна гладкая белая шерсть и яркие разноцветные глаза. Порода является символом удачи и достатка. Легко обучаются и идут на контакт. Купить кошку можно за немалую сумму, от 7 до 10 тыс долларов.

Чаузи





Скрещивания дикой африканской и домашней абиссинской кошек создало очень активных и общительных Чаузи. Коты с большими ушами и длинными ногами не терпят одиночества и всегда ищут компании. Стоимость колеблется от 8 до 10 тыс. условных единиц.

Саванна





Самая дорогая и самая большая по размеру порода. Эти коты имеют пятнистую окраску, высокий рост и незаурядный интеллект. Любят людей, легко контактируют, но требуют собственное пространство. Саваннам нравится водные процедуры и прогулки. Цена котят зависит от класса и достигает 40 тыс. $.

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