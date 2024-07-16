Здоровый образ жизни: как поддерживать себя летом и пережить жару

Украина и Европа столкнулись с аномальной жарой, которая, по прогнозам, продержится еще неделю, а может и две. Это лето уже назвали аномально жарким, потому что температура воздуха поднимается выше обычного. Такая жара вызывает дискомфорт и может быть опасной для здоровья, как взрослых, так и детей.

Правила поведения в жару

Портал "Комментарии" собрал несколько рекомендаций, как уберечь себя и свои близких от перегрева, а также как охладить дом и соблюдать правила поведения в жару.





Как вести себя в жару летом

Проводите максимально много времени дома или в офисе. По возможности, избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня — с 11:00 до 16:00. Если необходимо выйти, постарайтесь найти тень и наденьте головной убор.

Носите легкую одежду. Выбирайте светлую, свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Они позволяют коже дышать и уменьшают потоотделение.

Пейте много воды. Увеличьте потребление воды до 2-3 литров в день. Избегайте алкогольных и кофеиносодержащих напитков, которые могут вызвать обезвоживание.

Используйте солнцезащитные средства. Наносите солнцезащитный крем с SPF с коэффициентом не менее 30 за 20 минут до выхода на улицу и обновляйте его каждые 2 часа.

Охлаждайте тело. Принимайте прохладный душ или обмывайтесь прохладной водой несколько раз в день. Используйте влажные полотенца или компрессы на лоб, шею и запястья. На лицо наносите термальную воду.





Как охладить дом в жару

Закрывайте окна и плотные шторы или жалюзи в самое жаркое время дня, чтобы предотвратить проникновение прямых солнечных лучей, которые будут дополнительно нагревать помещение. Открывайте окна ночью или рано утром для проветривания, когда температура снижается.

Если у вас есть кондиционер, поддерживайте температуру в доме на уровне 23-25 градусов. Вентиляторы также будут циркулировать воздух. Мокрые полотенца, повешенные перед вентилятором, могут создать эффект "кондиционера". По возможности, сократите использование духовок, плит и других приборов, которые выделяют тепло. Перенесите приготовление пищи на вечерние или ранние утренние часы.

Разместите в доме небольшие емкости с водой и льдом перед вентиляторами, чтобы увеличить влажность и охладить воздух. Также можно использовать охлаждающие гелевые подушки и матрасы.





Правила поведения в жару

Аномальная жара может быть опасной, поэтому важно принять все необходимые меры для защиты себя и своих близких. Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить риск перегрева и чувствовать себя комфортнее в жаркие дни. Берегите себя и оставайтесь в безопасности.

1. В жаркие дни уменьшите физическую активность и избегайте тяжелых упражнений. Если необходимо заниматься спортом, делайте это рано утром или поздно вечером.

2. Ешьте легкую пищу, богатую витаминами и минералами. Увеличьте потребление фруктов и овощей, которые содержат большое количество воды.

3. Убедитесь, что дети и пожилые люди находятся в прохладных помещениях и пьют достаточно воды. Особое внимание уделяйте младенцам и людям с хроническими заболеваниями.

4. Если вы решили охладиться в бассейне или водоеме, не оставляйте детей без присмотра и используйте солнцезащитные средства.