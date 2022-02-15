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Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры

Фитнес-инструктор Татьяна Бражина рассказала, какой комплекс упражнений можно выполнять, не вставая с постели

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите подкорректировать фигуру к началу лета, но ехать в фитнес-зал или выходить на пробежку, у вас нет сил после работы, постарайтесь выполнять упражнения в постели. Фитнес-инструктор Татьяна Бражина рассказала, что нужно делать.

Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры

Как тренировать тело, не вставая с постели / Фото: Shutterstock

Растяжка

Лягте на спину и выпрямите ноги, а пятки соедините вместе. Приготовьтесь тянуть носки ног в сторону головы, а пятки – в противоположную. Если вы все выполните правильно, то почувствуете напряжение в икрах. В таком положении зафиксируйтесь на несколько секунд, потом потяните носки вперед, будто балерина, и задержитесь так на 3-5 секунд. Потягивания нужно повторять 5-10 раз.

Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры - фото 2

Разминка мышц живота и спины

Лягте на спину, прижмите к животу колени и постарайтесь дотянуться ими до подбородка, одновременно напрягая мышцы спины. Зафиксируйте ноги руками и крепко прижмите их к животу, выдыхая воздух из легких. Отпустите ноги, вытяните их и медленно сделайте вдох. Повторяйте упражнение 10 раз.

Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры - фото 3

Велосипед

Лягте на спину, приподнимите ноги вверх и совершайте ими круговые движения, изображая езду на велосипеде. Старайтесь, чтобы дыхание было ровным. Сначала "покачайтесь" минуту, потом отдохните 10 секунд и снова отправляйтесь в путь. Повторяйте упражнение 3-5 раз.

Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры - фото 4

Разминка торса

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки опустите вдоль туловища, ладони вниз. Приподнимите таз, упираясь ногами, плечами и руками в матрас, одновременно из всех сил напрягая ягодицы. Зафиксируйтесь в таком положении на 40-50 секунд, а потом медленно опуститесь на матрас и расслабьтесь. Дышите ровно. Повторяйте упражнение 10 раз.

Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры - фото 5

Разминаем шею

Чтобы выполнить это упражнение, нужно сесть с прямой спиной на постели, согнуть ноги в коленях и положить на них кисти рук. Вращайте головой по кругу 5 раз (в каждую сторону).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие упражнения с утра помогают зарядить организм энергией.


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/gimnastika-dlya-lenivyih-9-effektivnyih-uprajneniy-kotoryie-delayut-v-posteli/
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