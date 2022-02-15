Выполняйте, не вставая с постели: 5 эффективных упражнений для фигуры

Если хотите подкорректировать фигуру к началу лета, но ехать в фитнес-зал или выходить на пробежку, у вас нет сил после работы, постарайтесь выполнять упражнения в постели. Фитнес-инструктор Татьяна Бражина рассказала, что нужно делать.

Как тренировать тело, не вставая с постели / Фото: Shutterstock

Растяжка

Лягте на спину и выпрямите ноги, а пятки соедините вместе. Приготовьтесь тянуть носки ног в сторону головы, а пятки – в противоположную. Если вы все выполните правильно, то почувствуете напряжение в икрах. В таком положении зафиксируйтесь на несколько секунд, потом потяните носки вперед, будто балерина, и задержитесь так на 3-5 секунд. Потягивания нужно повторять 5-10 раз.





Разминка мышц живота и спины

Лягте на спину, прижмите к животу колени и постарайтесь дотянуться ими до подбородка, одновременно напрягая мышцы спины. Зафиксируйте ноги руками и крепко прижмите их к животу, выдыхая воздух из легких. Отпустите ноги, вытяните их и медленно сделайте вдох. Повторяйте упражнение 10 раз.





Велосипед

Лягте на спину, приподнимите ноги вверх и совершайте ими круговые движения, изображая езду на велосипеде. Старайтесь, чтобы дыхание было ровным. Сначала "покачайтесь" минуту, потом отдохните 10 секунд и снова отправляйтесь в путь. Повторяйте упражнение 3-5 раз.





Разминка торса

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки опустите вдоль туловища, ладони вниз. Приподнимите таз, упираясь ногами, плечами и руками в матрас, одновременно из всех сил напрягая ягодицы. Зафиксируйтесь в таком положении на 40-50 секунд, а потом медленно опуститесь на матрас и расслабьтесь. Дышите ровно. Повторяйте упражнение 10 раз.





Разминаем шею

Чтобы выполнить это упражнение, нужно сесть с прямой спиной на постели, согнуть ноги в коленях и положить на них кисти рук. Вращайте головой по кругу 5 раз (в каждую сторону).

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