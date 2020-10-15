Все в твоих руках: как быстро накачать конечности, не используя спортивных снарядов

Если ты хочешь побыстрее накачать руки, но при этом тебе лень возиться с какими-либо тренажерами, или же их у тебя вовсе нет, у нас есть для тебе готовое решение. Ты сможешь сделать свои руки более мощными, не используя при этом ничего, кроме них самих. Как все сделать правильно нам расскажет портал mport.

Как накачать мышцы рук

Армрестлинг

Прижми одну руку к другой, будто собрался поздороваться сам с собой. Затем сдавливай их, словно собираешься определить, какая из них более достойна держать ложку во время обеда. Нагрузку распределяй так, чтобы каждая рука работала поочередно.

Кулак



Сожми кулак изо всех сил и как можно резче. Затем точно так же разожми. Делай это до тех пор, пока не перестанешь чувствовать кисти.

Молитва



Соедини ладони, словно собрался помолиться. Предплечья нужно разместить параллельно полу. Сильно сжать ладони. Обрати особое внимание на пальцы: они также должны быть задействованы.

Замок



Представь, что твои руки — это крючки. Сцепи их, и попытайся разорвать. Чем дольше продержишься, тем более крутым ты будешь в глазах друзей и своей избранницы. А если сможешь упражняться только на фалангах пальцев, то уровень твоего могущества будет зашкаливать.

Эти нехитрые упражнения помогут тебе наполнить свои руки настоящей мощью, которой позавидовал бы даже легендарный Геракл. Также издание "Комментарии" расскажет, как накачать мышцы лица.

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