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Волевые и целеустремлённые: мужчины, которые захотели и смогли похудеть (фото)

Люди, которые приняли для себя решение и достигли поставленной цели

сегодня, 19:56
Автор:

Любовь Блажко

На просторах интернета можно найти немало примеров того, как люди до неузнаваемости менялись, когда сбрасывали лишний вес. Такие истории всегда мотивируют, наглядно демонстрируя нам, что при огромном желании возможно практически всё. Так почему бы не посмотреть на фотографии мужчин, которым удалось преодолеть себя и достичь желаемого результата? Об этом пишет издание newsyou.

Волевые и целеустремлённые: мужчины, которые захотели и смогли похудеть (фото)

Мужчины, которые захотели и смогли похудеть. Фото: unsplash

Подборка этих снимков показывает, что сила воли – это мощный инструмент, который можно и нужно в себе развить. Эти парни стали настоящим примером для других людей, которые пока что сомневаются в своих возможностях. 

Стоит отметить, что с хорошей физической формой эти счастливчики также приобрели блеск в глазах и уверенность в себе, которые не купишь ни за какие деньги. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что парень отжимался по 100 раз в день на протяжении года. Джек хотел понять, как новое испытание отразится на его физической форме, но результат, который он увидел, превзошел все его ожидания. На протяжении многих лет у парня были проблемы с лишним весом – цифра на весах достигала отметки 135. Он пробовал различные диеты и походы в спортзал, но особых результатов это не приносило. Тогда же Джек решился на этот эксперимент – терять ему было нечего. 


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