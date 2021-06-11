Вкусно и питательно: какие орехи являются самыми полезными для организма

Орехи — настоящий кладезь ценных жиров, растительных белков, клетчатки, витаминов и других питательных веществ. Вкусные и сытные, они могут стать как дополнением к основным блюдам, так и хорошим самостоятельным перекусом.

Орехи - источник ценных жиров и белков. Фото: unsplash.com

Каждый вид орехов — имеет собственный набор полезных свойств и оригинальный вкус. Однако среди всего многообразия выделим те, которые дают наиболее благотворное влияние на организм.

Единственным предостережением при употреблении орехов пожалуй является то, что они могут быть аллергенами. Однако если нет аллергии, то ешьте на здоровье. Главное, будьте осторожны с количеством, чтобы потом не обнаружить немного лишних кг.

Итак, вашему вниманию подборка самых полезных орехов, собранная Medical News Today.

1. Арахис — отличный вариант, чтобы пополнить организм растительным белком. Содержит много моно- и полиненасыщенных жиров, полифенолов, антиоксидантов, флавоноидов и аминокислот. Хотя арахис относится к бобовым, все же большинство людей привыкли принимать его за орех.

Калорийность арахиса: 567 калорий на 100 грамм. Также содержат такое количество других питательных веществ:

белок: 25.80 г

жиры: 49,24 г

углеводы: 16,13 г

клетчатка: 8,50 г

сахар: 4,72 г.

Хорошая новость, что такая питательная "бомба" стоит совсем недорого. Арахис считается одним из самых доступных среди других орехов.

2.Миндаль. Этот орех — идеальный вариант белковой закуски. В отличие от арахиса миндаль имеет меньше жиров, зато больше других питательных веществ.

В 100 граммах орехов содержится:

579 калорий

21,15 г белка

49,93 г жиров

21,55 г углеводов

12,50 г клетчатки

4,35 г сахара.

Большинство жиров в миндале есть мононенасыщенными.

3. Фисташки — идеальное сочетание большого количества белков, полезных жирных кислот, антиоксидантов и других питательных жизненноважных веществ. Регулярное употребление фисташек благотворно влияет на артериальное давление и снижает риск сердечных заболеваний.

Как и арахис, фисташки технически считаются семенами фисташкового дерева. Однако большинство людей привыкли называть фисташки орехами.

В 100 граммах фисташек содержится:

560 калорий

20,16 г белка

45,32 г жиров

27,17 г углеводов

10,60 г клетчатки

7,66 г сахара

Большинство жиров в орехах — мононенасыщенные.

4.Кешью. Эти орехи имеют особый оригинальный вкус и кремовую текстуру. Поэтому их часто добавляют к различным блюдам. Содержат богатые жирные кислоты, белок, аминокислоты и другие полезные вещества. Доказано, что кешью благотворно влияет на зубы и десны. Может даже уменьшать головную боль.

100 грамм кешью содержит

553 калорий

18,22 г белка

43,85 г жиров

30,19 г углеводов

3,30 г клетчатки

5,91 г сахара.

Большинство жиров — мононенасыщенные.

5. Грецкий орех. Это один из самых калорийных и полезных орехов. Имеет богатый состав питательных веществ и ценных жиров. Также является хорошим источником белка.

В 100 граммах орехов содержится:

654 калорий

15,23 г белков

65,21 г жиров

13,71 г углеводов

6,7 г клетчатки

2,61 г сахара.

Грецкий орех рекомендуется принимать ежедневно для улучшения работы мозга и просто для хорошего настроения.

6. Фундук. Еще один орех — богатый ценными жирами. Содержит не меньше белка, чем предыдущие орехи, но имеет больше других питательных веществ, которые отлично влияют на организм. Согласно исследованиям, фундук может снижать холестерин в организме.

100 грамм орехов содержит:

628 калорий

14,95 г белка

60,75 г жиров

16,70 г углеводов

9,7 г клетчатки

4,34 г сахара.

Выбирайте свои любимые орехи, добавляйте их к блюдам или употребляйте как перекусы и обогащайте организм массой полезных и питательных веществ.

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