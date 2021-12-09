У каждого из нас понятие завтрака довольно растянуто. Кто-то ест, как только проснется, а для кого-то вполне нормально впервые перекусить около полудня. Но, как говорят ученые, существует временное окно, когда организм получает больше пользы от пищи. Как пишет Эхргеѕѕ, ранний завтрак помогает избежать деменции и рака кишечника. Поэтому, по словам исследователей из Городского университета Нью-Йорка, лучше есть в 6-7 утра – в это время организм получает максимум пользы.

Завтрак - фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 34 тысячи американцев. В частности, учёные просили участников записывать время еды. Отмечается, что испытуемые были старше 40 лет, а исследовательский проект длился несколько десятилетий. В выводах говорится, что завтрак с 6 до 7 утра снижает шансы смерти от сердечных заболеваний или рака на 6% по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра. Кроме того, люди, которые поздно завтракают, рискуют заболеть диабетом. Пищевые часы – это система внутри тела, контролирующая высвобождение инсулина и других гормонов, связанных с перевариванием пищи. В частности, если вы постоянно будете есть позже, ваше тело будет производить меньшее количество инсулина, – сказали ученые. К тому же завтракать в раннее время полезно из-за того, что организм спал ночью и долгое время не получал пищи. Поэтому он нуждается в скорейшем пополнении запасов "топлива".

Напомним, учитывая, что завтрак — самый важный прием пищи, состоять он должен из правильных продуктов, которые укрепляют здоровье и заряжают организм энергией. Что добавить в свой утренний рацион? Американские эксперты говорят, что на завтрак нужно употреблять блюда с высоким содержанием клетчатки и белка, а также обычную питьевую воду, свежие овощи, фрукты, витамин С и яйца.

Диетолог Алисия Галвин считает, что утро нужно начинать с каши, в которую можно добавить ягоды, фрукты, мед, а тем, кто предпочитает на завтрак яичницу, — дополнить блюдо нужно свежими овощами, например, болгарским перцем. Специалист по питанию Лорен Маклеод отметила, что запустить метаболические процессы в организме утром поможет простая вода с добавлением лимона или имбиря. С ее помощью можно вывести токсины, накопившиеся за ночь.

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