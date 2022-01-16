Ученые рассказали, как дефицит сна может повлиять на вашу ходьбу

Ученые не устают выявлять все новые и новые последствия дефицита сна. Одно из исследований показало, что ваша ходьба – не автоматический процесс. И самое интересное, на нее может повлиять отсутствие достаточного количества сна. В своей совместной работе исследователи Массачусетского технологического института и Университета Сан-Паулу в Бразилии пришли к выводу, что нехватка сна определенным образом меняет человеку походку, пишет Medikforum. Такой вывод был сделан после эксперимента с участием группы студентов. В частности, недосыпание делает походку медленнее в ее темпе, и человек начинает, что называется, тащить ноги.

Ходьба - фото из открытых источников

Ученые заметили, что недостаток сна у людей, которым не давали нормально высыпаться, вызвал определенные нарушения. Когда их просили делать шаги в соответствии с ударами метронома, участники, лишенные сна, совершали гораздо больше ошибок.

Напомним, ложь является неотъемлемой составляющей человеческого существования. Но мало кто задумывается над тем, как вранье сказывается на нашем физическом и психологическом состоянии. Американские ученые в ходе исследования выяснили, что у людей, которые регулярно говорят неправду, риск сердечных заболеваний на 30% выше, чем у других. В другом исследовании ученые определили, что у лжецов могут появиться головные боли и ухудшиться самочувствие. Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) еженедельно проверяли сотню людей на детекторе лжи. Важным условием было то, что половине участников разрешалось иногда говорить ложь.



Выяснилось, что участники, у которых прибор ни разу не сомневался, по итогам демонстрировали значительно лучшее состояние здоровья. Те, кто говорил только правду, не только лишились головных болей, но еще и испытывали меньше стресса и лучше спали. Но это еще не все. Ученые предупреждают, что есть еще более опасные заболевания, которые могут возникать у тех, кто часто лжет.











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