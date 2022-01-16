logo

BTC/USD

43012.64

ETH/USD

3332.32

LTC/USD

146.11

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Ученые рассказали, как дефицит сна может повлиять на вашу ходьбу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, как дефицит сна может повлиять на вашу ходьбу

Ученые заметили, что недостаток сна у людей, которым не давали нормально высыпаться, вызвал определенные нарушения

сегодня, 22:21
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Ученые не устают выявлять все новые и новые последствия дефицита сна. Одно из исследований показало, что ваша ходьба – не автоматический процесс. И самое интересное, на нее может повлиять отсутствие достаточного количества сна. В своей совместной работе исследователи Массачусетского технологического института и Университета Сан-Паулу в Бразилии пришли к выводу, что нехватка сна определенным образом меняет человеку походку, пишет Medikforum. Такой вывод был сделан после эксперимента с участием группы студентов. В частности, недосыпание делает походку медленнее в ее темпе, и человек начинает, что называется, тащить ноги.

Ученые рассказали, как дефицит сна может повлиять на вашу ходьбу

Ходьба - фото из открытых источников

Ученые заметили, что недостаток сна у людей, которым не давали нормально высыпаться, вызвал определенные нарушения. Когда их просили делать шаги в соответствии с ударами метронома, участники, лишенные сна, совершали гораздо больше ошибок.

Напомним, ложь является неотъемлемой составляющей человеческого существования. Но мало кто задумывается над тем, как вранье сказывается на нашем физическом и психологическом состоянии. Американские ученые в ходе исследования выяснили, что у людей, которые регулярно говорят неправду, риск сердечных заболеваний на 30% выше, чем у других.  В другом исследовании ученые определили, что у лжецов могут появиться головные боли и ухудшиться самочувствие. Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) еженедельно проверяли сотню людей на детекторе лжи. Важным условием было то, что половине участников разрешалось иногда говорить ложь.

Выяснилось, что участники, у которых прибор ни разу не сомневался, по итогам демонстрировали значительно лучшее состояние здоровья. Те, кто говорил только правду, не только лишились головных болей, но еще и испытывали меньше стресса и лучше спали. Но это еще не все. Ученые предупреждают, что есть еще более опасные заболевания, которые могут возникать у тех, кто часто лжет.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/130424-nehvatka-sna-menyaet-cheloveku-pohodku.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!