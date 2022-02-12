Ученые определили, какие изменения в рационе молодежи увеличат продолжительность жизни

Ученые Бергенского университета в Норвегии заявили, что сбалансированное питание с орехами, бобовыми, цельными зернами и средиземноморскими продуктами может увеличить жизнь лиц в возрасте от 20 лет на 10-13 лет. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Plos Medicine. Проанализировав исследования программы Global Burden of Disease 2019, оценивающей смертность и потерю трудоспособности от основных заболеваний, ученые определили, какая пища влияет на продолжительность жизни. Они использовали данные о смертности из более чем 7 тысяч источников. Ученые предложили скорректировать некоторые пищевые привычки. К примеру, уменьшить потребление красного и обработанного мяса, сладких напитков, а также рафинированных злаков.

Здоровье (фото из открытых источников)

Для сбалансированного питания следует потреблять цельные зерна, бобовые, фрукты, овощи, орехи и рыбу. Ведь у них много витаминов, клетчатки и белков. Также низкое содержание жиров снижают уровень холестерина. Отмечается, что людям от 20 лет такое питание может продлить жизнь на 10-13 лет. Однако исследователи Бергенского университета отмечают, что изменения рациона будут на пользу и пожилым людям.

Напомним, ученые говорят, что немаловажную роль в продлении молодости играет правильный образ жизни, в частности здоровое питание и другие факторы. Какие привычки помогут замедлить процесс старения и улучшить самочувствие? В первую очередь, нужно заниматься физической активностью. Ученые доказали, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более длинные теломеры, отвечающие за старение хромосом. Это дает им преимущество в биологическом старении. Прерывистое голодание Эта особая схема питания, как говорят исследователи, помогает сократить количество потребления калорий, а это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье, в частности снижает риск развития многих заболеваний.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!