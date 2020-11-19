Ученые назвали диету, которая помогает побороть стресс

Стресс — это ответ организма на перенапряжение или отрицательные эмоции. Чтобы его преодолеть, нужно не только взять себя в руки, но и уметь поддержать свой организм. Как это сделать, рассказали американские ученые на страницах интернет-издания Sciencedirect. Ученые из университета Уэйк-Форест посоветовали обратить внимание на питание.

Фото: blog.pokupon

Ученые начали искать, какая диета улучшит самочувствие человека. Для этого они создали для 38 обезьян стрессовые условия. Одну половину обезьян кормили пищей с большим содержанием белков, жиров и сахара, других посадили на средиземноморскую диету, в которой преобладают овощи и фрукты, морепродукты, оливковое масло.

При этом ученые следили за изменениями симпатической и парасимпатической нервной системы. Обращали внимание и на уровень кортизола. Именно этот гормон защищает организм от стресса.

В результате животные, которые питались согласно правилам средиземноморской диеты, обнаружили большую устойчивость к стрессам. Обычное питание среднестатистического человека только усугубило ситуацию.

Поэтому, здоровое питание помогает не только быть стройным, но и побороть стресс.

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