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Главная Новости Досуг ЗОЖ Ученые назвали диету, которая помогает побороть стресс
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Ученые назвали диету, которая помогает побороть стресс

Главный помощник в борьбе со стрессом - здоровое питание

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Стресс — это ответ организма на перенапряжение или отрицательные эмоции. Чтобы его преодолеть, нужно не только взять себя в руки, но и уметь поддержать свой организм. Как это сделать, рассказали американские ученые на страницах интернет-издания Sciencedirect. Ученые из университета Уэйк-Форест посоветовали обратить внимание на питание.

Ученые назвали диету, которая помогает побороть стресс

Фото: blog.pokupon

Ученые начали искать, какая диета улучшит самочувствие человека. Для этого они создали для 38 обезьян стрессовые условия. Одну половину обезьян кормили пищей с большим содержанием белков, жиров и сахара, других посадили на средиземноморскую диету, в которой преобладают овощи и фрукты, морепродукты, оливковое масло.

При этом ученые следили за изменениями симпатической и парасимпатической нервной системы. Обращали внимание и на уровень кортизола. Именно этот гормон защищает организм от стресса.

В результате животные, которые питались согласно правилам средиземноморской диеты, обнаружили большую устойчивость к стрессам. Обычное питание среднестатистического человека только усугубило ситуацию.

Поэтому, здоровое питание помогает не только быть стройным, но и побороть стресс.

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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352289520300448?via%3Dihub
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