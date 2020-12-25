Топ зимних дефицитов в организме

Ученые назвали неприятные симптомы дефицитов питательных веществ и их причины:

ФОТО: Из открытых источников

1. Чувство сухости кожи — недостаток витамина Е.

2. Ломкие ногти — Нехватка витаминов группы В

3. Кровоточивость десен — Дефицит витаминов С и РР (рутина).

4. Сводит мышцы — не хватает калия и магния, что опасно для сердца.

5. Тянет на соленое — воспалительный процесс в мочеполовой системе.

6. Тянет на сладкое — нервное истощение

7. Тянет на пресное — начинающийся гастрит.

8. Тянет на горькое — желание съесть горькую пищу обычно появляется при переполненности кишечника.

9. Тянет на острое — острые специи ускоряют процесс переваривания пищи, твой организм ленится самостоятельно переваривать Организм сам подсказывает, что необходимо в тот или иной момент, потому нас "тянет" на какие-то продукты.

Ранее издание "Комментарии" писали, что специалист рассказывает, что если не заботится о своих глазах, то можно столкнуться с опасными заболеваниями. Всем нам хорошо известно, что морковь очень полезна для глаз. А все потому, что в ней содержится много витамина А, который полезен не только для роговицы, но и для сетчатки. Также он добавил, что найти этот витамин можно в тыкве, твороге, яйцах и батате. А вот такие витамины как В6 и В12 поддерживают здоровое состояние глаз, а также предотвращают возрастную дегенерацию желтого пятна. Дефицит же этих витаминов приводит к проблемам со зрительным нервом, снижению зрения и появлению слепых пятен. Получить необходимый элемент можно с арахиса, куриного мяса и соевых бобов. Витамины С и Е – это сильные антиоксиданты, которые являются мощным средством против катаракты. В сладком перце, клубнике, апельсинах и брокколи содержится много витамина С, поделился эксперт.

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