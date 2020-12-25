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Сыр Фета может быть опасным для гипертоников и беременных

Сыр Фета является рассольным продуктом, производится из овечьего молока с небольшим добавлением козьего, имеет мягкую, упругую консистенцию с зернистой текстурой и особый творожный запах

сегодня, 00:11
Автор:

Ольга Чародий

Греческий сыр, горячо любимый многими, может быть вреден для организма и даже опасен. Все дело в том, что сыр Фета производится с добавлением большого количества соли. Молочный продукт, как считают медики, противопоказан людям с непереносимостью глютена и лактозы и наличием аллергических реакций на составные компоненты.

Сыр Фета может быть опасным для гипертоников и беременных

ФОТО: Из открытых источников

За счет высокого содержания насыщенных кислот людям страдающим диабетом, артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше исключить продукт из собственного рациона. Для людей с гипертонической болезнью потребление сыра должно быть строго дозировано, так как из-за высокой концентрации натрия может наблюдаться повышение артериального давления.

Кроме этого, продукт, изготовленный из сырья, не прошедшего качественную термическую обработку, лучше не есть беременным, так как в сыре могут остаться бактерии типа Listeria, пагубно влияющие на плод и течение беременности.

Ранее издание "Комментарии" писали, что в ходе исследования, ученые пришли к выводу, что люди, которые ежедневно употребляли небольшое количество качественного сыра и вина, реже страдают болезнью Альцгеймера в старости. Ученые провели широкомасштабный анализ, который связал конкретные продукты питания с развитием когнитивных нарушений в более зрелом возрасте.  Исследователи собрали данные более полутора тысяч пожилых людей, которые проживали в Великобритании. Их возраст составлял от 46 до 77 лет на момент исследования.  С помощью биомедицинской базы Королевства Великобритания ученым удалось собрать информацию о здоровье участников эксперимента. Испытуемым было предложено проходить тест на определение интеллекта трижды между 2006 и 2016 годами. 


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Источник: from-zhukovka
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