Сушеные яблоки приводят к ожирению

Продукт не рекомендуется в качестве перекуса людям, имеющим проблемы с лишним весом. Сушеные яблоки имеют ряд противопоказаний:

ФОТО: Из открытых источников

1. Из-за высокого содержания сахара сушка находится под запретом для людей, болеющих сахарным диабетом или ожирением. В крайнем случае количество употребляемых сухофруктов необходимо строго ограничивать до пары долек в неделю.

2. Во время обострения язвенной болезни также не рекомендуется дополнять рацион сушкой из яблок.

3. Большое содержание клетчатки может не только пойти на пользу, но и вызвать негативные явления: запоры, диарею, метеоризм и спазмы желудка.

4. Высокая калорийность продукта может поспособствовать набору лишнего веса. Поэтому рекомендуется регулировать калорийность употребляемой пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известно, что в яблоках содержится много витамина С, фолиевой кислоты, магний, железа, а также клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы. Людям, страдающим от запоров и других проблем с желудком, рекомендуется кушать яблоки перед едой, примерно за полчаса. Но не стоит увлекаться – для нормализации пищеварения достаточно половинки среднего яблока или одного маленького. Эксперты говорят, что фрукт необходимо есть вместе с кожурой, тогда он принесет максимум пользы для здоровья. Не стоит переживать, если кожура яблока натерта воском — ее используют для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Но воск используется пищевой, поэтому вреда он не приносит. Однако способен вызвать аллергическую реакцию. Если это произошло, тогда фрукты лучше употреблять без кожуры.







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