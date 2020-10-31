Соевое мясо: плюсы и минусы растительного продукта

Язык
BTC/USD
13867.40
ETH/USD
390.83
LTC/USD
55.93
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Растительное
мясо — популярный продукт среди тех, кто практикует вегетарианство, либо
находится на диете. На сколько оно полезно и заменяет ли натуральное мясо,
расскажет bhub.com.ua.
Итак, соевое
мясо — это продукт переработки соевых бобов, который производится из
обезжиренной соевой муки. Мука или соевый шрот смешивается с водой, а потом
сушится в промышленных условиях, чтобы не присоединился грибок или плесень.
Впечатляет разнообразие форм выпуска этого продукта – от фарша до гуляша и
биточков. В его составе много белка и
мало жира. Многие считают, что его вкусовые качества значительно выше, чем у
настоящего.
Перед тем,
как готовить соевое мясо, его замачивают или отваривают в воде либо
бульоне. Во втором случае мясо насыщается вкусовыми качествами приготовленного
бульона. При этом объем продукта увеличивается в 2-3 раза. А далее оно готовится
тем же способом, что и мясо животного происхождения. Можно даже приготовить
традиционные блюда, такие как котлеты, отбивные в кляре, плов, пасту с мясным
соусом, гуляш и многое другое.
По белковому
содержанию соевое мясо не уступает обычному. Но существенным плюсом соевой
замены является практически полное отсутствие жира — всего 3-4 процента! Но в то
же время, в соевом заменителе могут наблюдаться и наполнители, изготовленные из
обычной муки, а поэтому богатые углеводами. Проверяйте содержание продукта на упаковке, перед тем как совершить покупку.
Перейдя на
соевый продукт можно забыть о повышенном холестерине. И да, оно значительно
полезнее полуфабрикатов типа колбас и сосисок, в которых содержится много жира,
соли, добавок, консервантов.
Соевое мясо – это растительный белок в чистом виде. Но все равно в полной мере соя не заменит мясо из-за неполного аминокислотного состава. Поэтому при отказе от животного продукта, рекомендуем вам восполнять запасы организма "молочкой" и яйцами.
Ранее "Комментарии" писали о том, что жительница Ивано-Франковска купила в супермаркете странную курицу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости