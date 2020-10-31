Соевое мясо: плюсы и минусы растительного продукта

Растительное мясо — популярный продукт среди тех, кто практикует вегетарианство, либо находится на диете. На сколько оно полезно и заменяет ли натуральное мясо, расскажет bhub.com.ua.

Итак, соевое мясо — это продукт переработки соевых бобов, который производится из обезжиренной соевой муки. Мука или соевый шрот смешивается с водой, а потом сушится в промышленных условиях, чтобы не присоединился грибок или плесень. Впечатляет разнообразие форм выпуска этого продукта – от фарша до гуляша и биточков. В его составе много белка и мало жира. Многие считают, что его вкусовые качества значительно выше, чем у настоящего.

Перед тем, как готовить соевое мясо, его замачивают или отваривают в воде либо бульоне. Во втором случае мясо насыщается вкусовыми качествами приготовленного бульона. При этом объем продукта увеличивается в 2-3 раза. А далее оно готовится тем же способом, что и мясо животного происхождения. Можно даже приготовить традиционные блюда, такие как котлеты, отбивные в кляре, плов, пасту с мясным соусом, гуляш и многое другое.

По белковому содержанию соевое мясо не уступает обычному. Но существенным плюсом соевой замены является практически полное отсутствие жира — всего 3-4 процента! Но в то же время, в соевом заменителе могут наблюдаться и наполнители, изготовленные из обычной муки, а поэтому богатые углеводами. Проверяйте содержание продукта на упаковке, перед тем как совершить покупку.

Перейдя на соевый продукт можно забыть о повышенном холестерине. И да, оно значительно полезнее полуфабрикатов типа колбас и сосисок, в которых содержится много жира, соли, добавок, консервантов.

Соевое мясо – это растительный белок в чистом виде. Но все равно в полной мере соя не заменит мясо из-за неполного аминокислотного состава. Поэтому при отказе от животного продукта, рекомендуем вам восполнять запасы организма "молочкой" и яйцами.

Ранее "Комментарии" писали о том, что жительница Ивано-Франковска купила в супермаркете странную курицу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!