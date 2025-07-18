Сколько раз можно кипятить воду в чайнике: ответ точно удивит

Многие задумываются: действительно ли повторное кипячение воды делает ее "мертвой" или даже вредной? И влияет ли количество раз на ее вкус и качество? Вот что стоит знать.

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Во-первых, миф о "мертвой воде" не имеет оснований. Вода – это молекула H ₂ O, и при кипячении она изменяет только агрегатное состояние, а не химическую структуру. Никакой магической "энергетики" или "памяти" после кипячения она не приобретает — как бы меняется концентрация растворенных солей.

Когда вода испаряется во время кипения, кальций и магний, вызывающие накипь, остаются в чайнике. С каждым последующим кипячением их концентрация несколько растет. Это не вредно для здоровья, но может ухудшить вкус воды, сделав ее горькой или "плоской", а также повысить расход на нагрев электроэнергии и привести к более быстрому износу чайника. В обиходе, если доливать свежую воду или не кипятить одну партию десятки раз, никакого критического роста минералов не происходит.

Кроме того, при кипячении частично испаряется растворенный в воде кислород, из-за чего повторно кипяченая вода может казаться менее "живой" по вкусу. Это имеет значение для кофе или чая – с тех пор профессионалы советуют использовать свежую воду.

В случае водопроводной воды высокое содержание хлора может вызвать формирование токсичных соединений (тригалометанов), но повторное кипячение такого объема воды в чайнике при умеренном употреблении не представляет риска. К тому же, фильтрация перед кипячением эффективно устраняет этот риск.

Итак, сколько раз можно кипятить воду? Практически неограниченное количество раз – несколько раз в день или даже несколько дней подряд. Единственной подсказкой должен быть ваш вкус и состояние чайника. Если вода стала горькой или "неживой", или накипь существенно накопилась — стоит слить остаток, промыть чайник и воспользоваться свежей водой.

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