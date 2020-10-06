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Сезон фейхоа: с чем и как есть экзотический фрукт

Фейхоа подойдет в качестве добавки к мороженому, йогуртам и дополнит осенний компот необычным вкусом и ароматом

сегодня, 18:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Осенью, с наступлением первых холодов, повсеместно на прилавках магазинов и рынков появляется этот тропический плод с необычным вкусом и потрясающим ароматом – фейхоа. "Рамблер" расскажет о пользе фрукта, а также о том, как правильно употреблять его в пищу.

Сезон фейхоа: с чем и как есть экзотический фрукт

Источник: productplanet.ru

Итак, фейхоа — это плод вечнозеленого тропического дерева из семейства миртовых, по форме напоминающий куриное яйцо среднего размера. Растет он в теплом климате, в т.ч. и Крыму. К украинскому потребителю он попадает из Азербайджана, Грузии, Армении и других стран. Фейхоа богат растительными жирами, углеводами, эфирными маслами, клетчаткой, витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, такими микроэлементами как марганец, йод, цинк, железо, калий, фосфор, магний, натрий, кальций.

В период холодов и межсезонья этот плод полезен для поднятия защитных сил организма за счет антиоксидантов и микроэлементов. Также, за счет большого количества клетчатки фрукт улучшает перистальтику кишечника. А еще он буквально снимает со стенок сосудов холестерин и оздоравливает состав крови и сердце – за счет содержания калия.

Употребляют в пищу спелые плоды фейхоа в сыром виде, разрезав плод пополам и вычерпав ложечкой мякоть. Менее зрелые плоды подойдут для приготовления джемов без варки, когда плоды перетирают с сахаром в пропорции: на две части ягод – одна часть сахара и хранят в холодильнике.

Также, стоит помнить о том, что этот продукт может быть некоторым противопоказан. Например, при индивидуальной непереносимости плода, ожирении и сахарном диабете. 



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