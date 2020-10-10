Семь рецептов здоровой жизни от известного миллиардера

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Павел Зинченко
Многие из нас мечтают о том, чтобы начать здоровый образ жизни. При этом
они или не могут осмелиться начать, или не знают, что для этого нужно.
Обыкновенные советы, которые можно найти в Интернете, редко вызывают доверие.
Но вот послушать мнение человека, который чего-то достиг в этой жизни — это
вполне допустимо. Пользовательница Facebook Tatiana
Grinuova делится секретами здоровой жизни от известного
предпринимателя и миллиардера Павла Дурова.
Павел Дуров делится секретами
1. Избегайте алкоголя. Конечно, иногда могут иметь место исключения, но
в целом алкоголь вредит здоровью людей и делает их визуально старше.
2. Много спи. Сон — это время для восстановления твоего тела. Обрати
внимание, что недосыпание в будние дни не может быть компенсировано
пересыпанием в выходные.
3. Не переедай. Из-за избыточного веса люди выглядят старше и
подвержены многим болезням. Вполне можно есть два раза в день в течение
6-часового окна или один раз в день, избегая перекусов. Есть три раза в день и
больше — это просто привычка, не самая лучшая.
4. Упражнения. Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее
и они дольше живут. Лучше всего — это гулять, кататься на велосипеде, плавать и
работать с не очень тяжелым весом.
5. Контроль стресса. Есть ментальные привычки, которые помогают.
Например, вера в то, что все происходит к лучшему. Стоические методы, такие как
визуализация и вообще игнорирование, тоже работают. Особенно помогает жизнь
рядом с природой.
6. Не ешьте мясо, по крайней мере не все его виды. Красное мясо — это
то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего
возраста.
7. Живите в одиночестве. Многие молодые на вид мужчины среднего возраста
большую часть своей жизни жили одни. Это может быть результатом их
независимости от моделей сна, еды, поведения другого человека. Или это просто
корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы
в своей личной жизни.
Возможно, эти советы подойдут именно тебе. Хотя человеческая душа — потемки, и никогда не знаешь о том, какой путь окажется правильным именно для тебя. Также издание "Комментарии" расскажет, как людям в возрасте уберечься от стресса.
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