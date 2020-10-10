Семь рецептов здоровой жизни от известного миллиардера

Многие из нас мечтают о том, чтобы начать здоровый образ жизни. При этом они или не могут осмелиться начать, или не знают, что для этого нужно. Обыкновенные советы, которые можно найти в Интернете, редко вызывают доверие. Но вот послушать мнение человека, который чего-то достиг в этой жизни — это вполне допустимо. Пользовательница Facebook Tatiana Grinuova делится секретами здоровой жизни от известного предпринимателя и миллиардера Павла Дурова.

Павел Дуров делится секретами

1. Избегайте алкоголя. Конечно, иногда могут иметь место исключения, но в целом алкоголь вредит здоровью людей и делает их визуально старше.

2. Много спи. Сон — это время для восстановления твоего тела. Обрати внимание, что недосыпание в будние дни не может быть компенсировано пересыпанием в выходные.

3. Не переедай. Из-за избыточного веса люди выглядят старше и подвержены многим болезням. Вполне можно есть два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, избегая перекусов. Есть три раза в день и больше — это просто привычка, не самая лучшая.

4. Упражнения. Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее и они дольше живут. Лучше всего — это гулять, кататься на велосипеде, плавать и работать с не очень тяжелым весом.

5. Контроль стресса. Есть ментальные привычки, которые помогают. Например, вера в то, что все происходит к лучшему. Стоические методы, такие как визуализация и вообще игнорирование, тоже работают. Особенно помогает жизнь рядом с природой.

6. Не ешьте мясо, по крайней мере не все его виды. Красное мясо — это то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста.

7. Живите в одиночестве. Многие молодые на вид мужчины среднего возраста большую часть своей жизни жили одни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна, еды, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни.

Возможно, эти советы подойдут именно тебе. Хотя человеческая душа — потемки, и никогда не знаешь о том, какой путь окажется правильным именно для тебя. Также издание "Комментарии" расскажет, как людям в возрасте уберечься от стресса.