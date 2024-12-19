Семь продуктов, повышающих холестерин: как спасти свое сердце

Холестерин — это слово, которое пугает многих, особенно столкнувшихся с проблемами сердца или сосудов. какие продукты следует исключить, чтобы защитить свое здоровье.

Что нельзя есть при повышенном холестерине при повышенном холестерине

"Плохой" холестерин, или ЛПНП (липопротеины низкой плотности), оседает на стенках сосудов, образуя так называемые бляшки.

Однако своевременно скорректированная диета может стать вашим главным союзником в борьбе за здоровые сосуды.

Продукты, которые следует исключить

Жирное мясо и субпродукты Свинина, баранина, бекон – эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров, повышающих уровень "плохого" холестерина, такие как печень или почки, также лучше избегать. Колбасы и копчености Сосиски, сардельки, салями, даже любимую буженину — все это следует забыть. Жареные блюда и фастфуд Картофель фри, бургеры, куриные крылышки с хрустящей корочкой – они аппетитны, но опасны для вашего сердца. Трансжиры, используемые в фастфуде, поднимают холестерин до опасных уровней. Жирные молочные продукты Сливки, жирный сыр, сметана и цельное молоко могут показаться полезными, но на самом деле они способствуют накоплению "плохого" холестерина. Кондитерские изделия Торты, печенье, пирожные часто производятся с маргарином, который является источником вредных трансжиров. Икра и жирная рыба Хотя рыба считается полезной, жирные сорта, как икра или креветки, содержат высокий уровень холестерина, поэтому их следует употреблять осторожно. Яичные желтки Многие не знают, но именно желтки являются источником холестерина.

Что есть вместо этого?

Вместо жирного мяса: выбирайте курицу, индейку или кролика.

Вместо фастфуда: приготовьте овощные блюда, запеченные в духовке.

Вместо сливочного масла: используйте оливковое или авокадо-масло.

Вместо десертов: выберите свежие фрукты или орехи

Переключение на правильную диету может показаться сложным, но это инвестиция в здоровье. курение и контроль стресса также имеют большое значение.