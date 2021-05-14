Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото

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Ольга Чародий
Ринг-герл UFC Бритни Палмер, на которую в Instagram
подписано 1,1 миллиона пользователей, порадовала фанатов сверхоткровенным
снимком.
Бритни Палмер (фото из открытых источников)
Американка опубликовала в социальной сети кадр, на котором
она предстала обнаженной по пояс, держа в руке бюстгельтер, который прикрывал
грудь.
Девушка и ранее не стеснялась демонстрировать публике свои шикарные формы.
Как сообщали ранее Популярная модель Кайли Дженнер, которая недавно показала, как выглядит без косметики, поразила новым хищным образом. Знаменитость "перевоплотилась" в кобру и восхитила своих поклонников. Новые фотографии модель показала на своей странице в Instagram. Бизнес-вумен позировала в обтягивающем комбинезоне коричневого цвета и сексуальном боди темно-зеленого оттенка со змеиным принтом. Ее костюм был очень "горячим" и отлично подчеркивал все ее прелести.
Свой хищный образ Кайли Дженнер дополнила ярким макияжем с выразительными черными стрелками и "змеиным" арт-рисунком на скулах, а также прозрачной обувью на небольшом каблуке. Волосы модель оставила распущенными и надела убор, напоминающий голову опасной змеи, на которой виднелись острые и длинные клыки. Съемка проходила среди зеркал и латексных штор с анималистичным принтом. Поклонники были в восторге от новой фотосессии Кайли, ее пост за сутки собрал более 6 миллионов лайков и множество приятных комментариев.
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