logo
Русский Українська

BTC/USD

50342.16

ETH/USD

3892.50

LTC/USD

318.80

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото

Девушка и ранее не стеснялась демонстрировать публике свои шикарные формы

сегодня, 03:35
Автор:

Ольга Чародий

Ринг-герл UFC Бритни Палмер, на которую в Instagram подписано 1,1 миллиона пользователей, порадовала фанатов сверхоткровенным снимком.

Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото

Бритни Палмер (фото из открытых источников)

Американка опубликовала в социальной сети кадр, на котором она предстала обнаженной по пояс, держа в руке бюстгельтер, который прикрывал грудь.

"Освоение искусства раздевания", — прокомментировала фото Бритни. "Такая горячая", "Отпусти уже его", "Надеюсь, останешься еще надолго в UFC", "Великолепная", "Отличный кадр", "Лучшая", — отреагировали на пост фанаты.

Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото - фото 2


Девушка и ранее не стеснялась демонстрировать публике свои шикарные формы.


Сексапильная ринг-герл UFC сразила фанатов обнаженным фото - фото 3

Как сообщали ранее Популярная модель Кайли Дженнер, которая недавно показала, как выглядит без косметики, поразила новым хищным образом. Знаменитость "перевоплотилась" в кобру и восхитила своих поклонников. Новые фотографии модель показала на своей странице в Instagram. Бизнес-вумен позировала в обтягивающем комбинезоне коричневого цвета и сексуальном боди темно-зеленого оттенка со змеиным принтом. Ее костюм был очень "горячим" и отлично подчеркивал все ее прелести.

Свой хищный образ Кайли Дженнер дополнила ярким макияжем с выразительными черными стрелками и "змеиным" арт-рисунком на скулах, а также прозрачной обувью на небольшом каблуке. Волосы модель оставила распущенными и надела убор, напоминающий голову опасной змеи, на которой виднелись острые и длинные клыки. Съемка проходила среди зеркал и латексных штор с анималистичным принтом. Поклонники были в восторге от новой фотосессии Кайли, ее пост за сутки собрал более 6 миллионов лайков и множество приятных комментариев.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ