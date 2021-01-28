Самая красивая бабушка планеты продемострировала свою фигиру (ФОТО)

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Любовь Блажко
61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс стала известной и получила любовь своих поклонников благодаря тому, что продемонстрировала блестящие достижения в спорте. Так, она завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии.
Светлана Гасс. Фото: glavcom.ua
На своей странице в социальных сетях женщина опубликовала несколько фото из своей тренировки в тренажерном зале. На них можно увидеть ее великолепную физическую форму, несмотря на возраст.
Светлана позирует в обтягивающих леггинсах черного цвета, интенсивно выполняя упражнения. Спортивный наряд, который она выбрала для тренировки, хорошо подчеркивает фигуру.
Подписчики 61-летней "супербабушки" восхищаются тем, как она выглядит. В комментариях они не жалеют для нее много приятных комплиментов, а также пишут, что она является отличным примером даже для молодого поколения.
Вот, что пишут восхищенные фанаты:
"На вас очень приятно смотреть!", "Светлана, как же вы радуете глаза! Глядя на Вас, испытываешь эстетическое удовольствие, а вместе с тем осознаешь, что молодость — есть молодость духа, и она может быть бесконечной", "Несравненная", "Пример для многих".
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