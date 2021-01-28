Самая красивая бабушка планеты продемострировала свою фигиру (ФОТО)

61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс стала известной и получила любовь своих поклонников благодаря тому, что продемонстрировала блестящие достижения в спорте. Так, она завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии.

Светлана Гасс. Фото: glavcom.ua

На своей странице в социальных сетях женщина опубликовала несколько фото из своей тренировки в тренажерном зале. На них можно увидеть ее великолепную физическую форму, несмотря на возраст.

Светлана позирует в обтягивающих леггинсах черного цвета, интенсивно выполняя упражнения. Спортивный наряд, который она выбрала для тренировки, хорошо подчеркивает фигуру.

Подписчики 61-летней "супербабушки" восхищаются тем, как она выглядит. В комментариях они не жалеют для нее много приятных комплиментов, а также пишут, что она является отличным примером даже для молодого поколения.

Вот, что пишут восхищенные фанаты:

"На вас очень приятно смотреть!", "Светлана, как же вы радуете глаза! Глядя на Вас, испытываешь эстетическое удовольствие, а вместе с тем осознаешь, что молодость — есть молодость духа, и она может быть бесконечной", "Несравненная", "Пример для многих".

Как сообщало издание "Комментарии", пара из США рассказала о своем секрете похудения. Супруги из города Мемфис (штат Теннесси, США) Кайла и Крис Пеннингтон сбросили 46 килограммов на обоих. Они поделились секретом своего успеха.

Кайла после рождения второго малыша весила 92 килограмма. Женщина рассказывает, что ей пришлось испытать на себе уйму различных диет и упражнений, прежде чем она добилась желаемого результата. В марте прошлого года Кайла узнала о макродиете, благодаря которой и удалось похудеть на целых 23 килограмма.

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