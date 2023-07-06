С какого напитка начинать день, чтобы избавиться от лишнего веса, сахара в крови и плохого холестерина

Пить чай матэ надо из специальной посудины, которая называется калабас (фото из открытых источников)

Тот, для кого утренний кофе – не только ритуал, но и способ прийти в себя после пробуждения, ничего не теряет. Чай матэ тоже отлично бодрит. А благодаря некоторым своим полезным свойствам становится просто необходимым для

здоровья

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На самом деле, если заменить утренний кофе чаем, вы практически ничего не потеряете. Чай матэ (его готовят из сушеных листьев парагвайского падуба) содержит 1,8% особого вида кофеина – матеина. На первый взгляд немного, но достаточно для того, чтобы почувствовать приток энергии: этот эффект действует до десяти часов. Ценители такого чая уверяют, что бодрит он даже больше кофе, а значит, пригодится тем, кто борется с хронической усталостью.

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Кроме того, матеин способен регулировать процесс образования жировых клеток в организме и способствует похудению. Опыты, которые проводились на грызунах, показали: вес животных, которых поили матэ, весили на 16% меньше, чем те особи, которые этого чая не пили. Правда, матэ имеет специфический – табачный – привкус, но к нему быстро привыкают.

Чай матэ содержит много полезных витаминов, микроэлементов, эфирных масел, дубильных веществ – 196!

В частности витамин А, отвечающий за рост костей и зрение.

Витамины группы В регулируют обмен веществ и нормализуют работу нервной системы, защищают от депрессии.

Медь и фосфор стимулируют память и внимание.

Алкалоиды теофиллин и теобромин стимулируют работу мозга и умственную деятельность, расслабляют сосуды, улучшают кровоток.

Теофиллин снимает спазм бронхов и очень полезен при бронхиальной астме.

Полифенолы – мощные антиоксиданты – снижают реакцию окисления в организме, а следовательно – предотвращают изменения в строении клеток (приводящие, в частности, к онкологическим заболеваниям и проблемам с печенью).

Также антиоксиданты, присутствующие в матэ, уменьшают риск возникновения атеросклероза, аритмии и тахикардии, понижения давления.

Последние исследования доказывают, что они способны снизить уровень плохого холестерина в организме и контролировать уровень сахара в крови.

А еще чай матэ улучшает обмен веществ, иммунитет, состояние кожи, у мужчин – потенцию, выводит токсины из организма, повышает уровень гемоглобина.

Неудивительно, что его давно считают одним из самых полезных напитков в мире.

Но даже столь полезный чай нужно пить осторожно. Его не рекомендуют употреблять людям с гастритами, панкреатитами, язвенными болезнями, беременным и детям до семи лет.

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