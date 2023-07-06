С какого напитка начинать день, чтобы избавиться от лишнего веса, сахара в крови и плохого холестерина

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Козаренко Люда
Пить чай матэ надо из специальной посудины, которая называется калабас (фото из открытых источников)Тот, для кого утренний кофе – не только ритуал, но и способ прийти в себя после пробуждения, ничего не теряет. Чай матэ тоже отлично бодрит. А благодаря некоторым своим полезным свойствам становится просто необходимым для здоровья.
На самом деле, если заменить утренний кофе чаем, вы практически ничего не потеряете. Чай матэ (его готовят из сушеных листьев парагвайского падуба) содержит 1,8% особого вида кофеина – матеина. На первый взгляд немного, но достаточно для того, чтобы почувствовать приток энергии: этот эффект действует до десяти часов. Ценители такого чая уверяют, что бодрит он даже больше кофе, а значит, пригодится тем, кто борется с хронической усталостью.
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Кроме того, матеин способен регулировать процесс образования жировых клеток в организме и способствует похудению. Опыты, которые проводились на грызунах, показали: вес животных, которых поили матэ, весили на 16% меньше, чем те особи, которые этого чая не пили. Правда, матэ имеет специфический – табачный – привкус, но к нему быстро привыкают.
Чай матэ содержит много полезных витаминов, микроэлементов, эфирных масел, дубильных веществ – 196!
В частности витамин А, отвечающий за рост костей и зрение.
Витамины группы В регулируют обмен веществ и нормализуют работу нервной системы, защищают от депрессии.
Медь и фосфор стимулируют память и внимание.
Алкалоиды теофиллин и теобромин стимулируют работу мозга и умственную деятельность, расслабляют сосуды, улучшают кровоток.
Теофиллин снимает спазм бронхов и очень полезен при бронхиальной астме.
Полифенолы – мощные антиоксиданты – снижают реакцию окисления в организме, а следовательно – предотвращают изменения в строении клеток (приводящие, в частности, к онкологическим заболеваниям и проблемам с печенью).
Также антиоксиданты, присутствующие в матэ, уменьшают риск возникновения атеросклероза, аритмии и тахикардии, понижения давления.Последние исследования доказывают, что они способны снизить уровень плохого холестерина в организме и контролировать уровень сахара в крови.
А еще чай матэ улучшает обмен веществ, иммунитет, состояние кожи, у мужчин – потенцию, выводит токсины из организма, повышает уровень гемоглобина.
Неудивительно, что его давно считают одним из самых полезных напитков в мире.
Но даже столь полезный чай нужно пить осторожно. Его не рекомендуют употреблять людям с гастритами, панкреатитами, язвенными болезнями, беременным и детям до семи лет.
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