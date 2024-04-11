В преддверии празднования Пасхи многие из нас задумываются не только о духовном очищении, но и о сохранении стройности фигуры. Традиционные пасхальные лакомства, как правило, богаты калориями и могут стать испытанием для тех, кто следит за своим питанием. Однако существуют альтернативные рецепты, позволяющие насладиться праздничными блюдами без вреда для фигуры. Один из таких — рецепт диетической паски без дрожжей и сахара, предназначенный для тех, кто не хочет отказываться от традиций, но заботится о своем здоровье и стройности.

Как приготовить диетическую паску: рецепт

Ингредиенты:

500 г творога низкой жирности

100 мл молока растительного (миндального или кокосового)

2 ст. л. меда или сиропа агавы (для веганской версии можно использовать кокосовый сироп)

1 ч. л. ванильного экстракта

50 г орехов (грецкие, миндаль, фисташки) для добавления и украшения

100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив) на ваш выбор

Цедра 1 лимона

1 щепотка морской соли

Инструкция по приготовлению:

1. Для начала следует тщательно протереть творог через сито или использовать блендер, чтобы получить однородную массу без комочков. Это обеспечит паске нежную и кремовую текстуру.

2. В глубокую миску переложите подготовленный творог, добавьте мед (или выбранный сироп), ванильный экстракт, мелко нарезанные сухофрукты, измельченные орехи, тертую цедру лимона и щепотку морской соли. Все ингредиенты хорошо перемешайте до получения однородной массы.

3. Пасочную форму или любую подходящую ёмкость сначала следует застелить марлей, сложенной в несколько слоёв, затем аккуратно переложить в неё подготовленную массу, равномерно распределить и плотно прижать.

4. Сформированную паску необходимо убрать в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше — на ночь. Это позволит десерту хорошо застыть и пропитаться ароматами добавленных ингредиентов.

5. Перед подачей паску аккуратно извлеките из формы, перевернув её на блюдо. Украсьте сверху орехами и сухофруктами для создания праздничного вида.

Этот рецепт станет отличным дополнением к праздничному столу и позволит каждому чувствовать себя участником традиционного празднования, не отказываясь от принципов здорового питания. Подходит он и для тех, кто по разным причинам ограничивает употребление сахара и дрожжей. Подготовка диетической паски не требует особых кулинарных навыков и может стать приятным дополнением к семейным подготовкам к великому празднику.