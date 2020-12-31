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После праздников медики рекомендуют есть белковые продукты

Эти вещества и отвечают за качество и количество энергии в организме человека.

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

Названы продукты, которые являются источником энергии для организма человека и прекрасно справляются с восстановлением энергообмена в организме: Бананы. Это источник сложных углеводов: калия (358 мг на 100 г фрукта, 10% дневной нормы); витамина В6 (0,4 мг на 100 г фрукта, 18% дневной нормы). Эти вещества и отвечают за качество и количество энергии в организме человека. Тунец и лосось. В этих сортах рыбы содержится большое количество витамина В. порция лосося (1135 мг на 100 г рыбы) или тунца (243 мг на 100 г рыбы) обеспечивает рекомендуемое ежедневное количество жирных кислот омега-3. Яйца. В 100 г сырого яйца содержится 10,9 г белка (22% дневной нормы), который является источником энергии вместо вредных углеводов.

После праздников медики рекомендуют есть белковые продукты

Фото: zds.com.ua

Напомним, в зимний период нам не хватает целого ряда витаминов. Компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик. Во-первых, диетолог советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты, смузи, или используют как гарнир. У продукта есть сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность. Как отметила Дубовик, микрогрин содержит высокие концентрации витаминов, антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых веществ.



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Источник: https://zds.com.ua/
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