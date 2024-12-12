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Популярные рыбные блюда, которые лучше не есть: список самых худших

Многие популярные варианты могут навредить организму больше, чем жареный бургер или картофель фри.

сегодня, 03:35
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Черновалова Кристина

Рыба часто рассматривается как здоровая альтернатива мясу или фастфуду. Но эксперты предупреждают: некоторые рыбные блюда настолько вредны, что могут нанести больше вреда, чем гамбургер или картофель фри. Рассмотрим самые плохие примеры, которых следует избегать в повседневном рационе.

Популярные рыбные блюда, которые лучше не есть: список самых худших

Самые вредные рыбные блюда: почему они опасны для здоровья

ТОП-5 вредных рыбных блюд

1. Филе тилапии во фритюре

Популярное блюдо в ресторанах быстрого питания. Филе тилапии само по себе является бедным на омега-3 жирные кислоты, а во время жарки во фритюре впитывает огромное количество трансжиров. Такое сочетание способствует повышению уровня "плохого" холестерина, а калорийность порции может превышать 500-600 калорий.

2. Суши с угрем в сладком соусе унаги

На первый взгляд, суши кажутся легкой и полезной пищей. Но блюда с угрем, приправленные соусом унаги, превращаются в "калорийную бомбу". Сладкий соус содержит много сахара, а сам угорь – рыбу с высоким содержанием жира. В результате такая порция суши может содержать более 400 калорий.

3. Сельдь в майонезном маринаде

Традиционное блюдо многих праздничных столов, скрывающее серьезную опасность. Сельдь в маринаде с майонезом содержит избыточное количество соли и насыщенных жиров. Это может вызвать повышение АД и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

4. Копченый лосось холодного копчения

Лосось – одна из самых полезных рыб, но холодное копчение превращает его в источник канцерогенов. К тому же, в такой рыбе часто используется избыточное количество соли, что чревато почками и сердцем.

5. Рыбные нагетсы

Это блюдо из рыбного филе в панировке популярно среди детей и взрослых. Однако рыбные наггетсы обычно готовят из низкокачественной рыбы, добавляя к ней крахмал, ароматизаторы и искусственные красители. Во время жарки во фритюре они впитывают масло, делая блюдо очень калорийным и вредным.

Основная проблема таких блюд – это способ приготовления и дополнительные ингредиенты. Жарки во фритюре, майонезные маринады, сладкие соусы и панировка значительно снижают питательную ценность рыбы, добавляя лишние калории, трансжиры, сахар и соль.

Не все рыбные блюда все равно полезны. Несмотря на богатый состав рыбы, неправильный способ ее приготовления может нивелировать все преимущества. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, следует тщательно подходить к выбору рыбных блюд и их приготовлению.



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