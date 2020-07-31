Помоги себе сам: главные правила самостоятельного массажа шеи

Длительная работа за компьютером может вызывать боли в шейно-воротниковой зоне. Столкнувшись с этой проблемой на начальных этапах, ты можешь помочь себе сам. Как? Сделать самомассаж шеи. Что нужно делать нам расскажет портал mport.



1. Начинается все с поглаживаний тыльной стороны шеи — одной или обеими руками, которые, плотно прижимаясь ладонями к массируемой части, перемещаются от границы волосяного покрова в направлении спины и плечевого сустава.

2. Далее массаж продолжается приемом выжимания, который выполняют ребром ладони, либо подушкой большого пальца на противоположной стороне шеи.

3. Затем наступает очередь круговых растираний, при которых четыре пальца круговыми движениями перемещаются по линии затылочной кости от одного уха в направлении другого, аналогичное растирание может выполняться и двумя руками, двигающимися навстречу друг другу.



4. После выполняется растирание в области шейных позвонков. Движения производятся от волосяного покрова вдоль позвонков в направлении спины.

5. Затем следует щипцеобразное разминание, при котором мышцы шеи захватываются подушечками пальцев, разминаются и одновременно смещаются в направлении четырех пальцев. Как правило, при разминании правая рука обрабатывает левую сторону и наоборот.

6. В завершение самомассажа задней части шеи делается поглаживание.

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